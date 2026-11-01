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அச்சம் தந்தாலும்...

பிறனுடைய மனைவியை அடைய விரும்பி, அவளிருக்கும் இடத்தை நாடிப் போகும்பொழுது அச்சம் ஏற்படுகின்றது.

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புக்கவிடத்து அச்சம், போதரும் போதச்சம்,

துய்க்கும் இடத்தச்சம், தோன்றாமற் காப்பச்சம்;

எக்காலும் அச்சம் தருமால்; எவன்கொலோ,

உட்கான், பிறனின் புகல்?

(பாடல் 83 அதிகாரம்: பிறன்மனை நயவாமை)

பிறனுடைய மனைவியை அடைய விரும்பி, அவளிருக்கும் இடத்தை நாடிப் போகும்பொழுது அச்சம் ஏற்படுகின்றது. போய்த் திரும்பும்பொழுதும் அச்சம் ஏற்படுகின்றது.

அவளுடன் கூடி அனுபவிக்கும்போதும் அச்சம் ஏற்படுகின்றது. இவ்வாறு எப்போதும் அச்சமே தருவதாயிருந்தும், ஒருவன், பிறன் மனையாளை விரும்பிப் போவதற்கு ஏன் பயப்படமாட்டேன் என்கிறான்?

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