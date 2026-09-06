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நண்பனை தூற்ற வேண்டாம்

இரண்டுபேர் தம்முன் வேற்றுமை இல்லாமல் கலந்து நட்புக் கொண்ட காலத்திலே, அவர்களுள் நம்பத்தகாத தீய ஒழுக்கம் ஒருவனிடத்தில் உண்டாகுமானால்...

Published On :6 செப்டம்பர் 2026, 6:29 pm IST

வேற்றுமை இன்றிக் கலந்திருவர் நட்டக்கால்

தேற்றா வொழுக்கம் ஒருவன்கண் உண்டாயின்

ஆற்றுந் துணையும் பொறுக்க; பொறானாயின்

தூற்றாதே, தூர விடல்!

(பாடல் 75 அதிகாரம்: பொறை உடைமை)

இரண்டுபேர் தம்முன் வேற்றுமை இல்லாமல் கலந்து நட்புக் கொண்ட காலத்திலே, அவர்களுள் நம்பத்தகாத தீய ஒழுக்கம் ஒருவனிடத்தில் உண்டாகுமானால், மற்றவன் தன்னால் பொறுக்கக்கூடிய அளவுவரைக்கும் பொறுக்கக் கடவன்; அப்படிப் பொறுக்க மாட்டானாயின் அந்த நண்பனைத் தூற்றாமல் அவனுடைய நட்பை மட்டும் தூரமாக ஒதுக்கிவிடக் கடவன்.

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