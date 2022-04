147 விமானங்கள், 134 ஹெலிகாப்டர்கள் சேதம்: உக்ரைன் வெளியிட்ட தரவுகள்

உக்ரைனுக்கு எதிரான போரில் ரஷிய ராணுவம் சந்தித்துள்ள இழப்புகள் குறித்த தரவுகளை உக்ரைன் ராணுவம் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.

உக்ரைன் மீதான ரஷியாவின் தாக்குதல் ஒரு மாதத்தைக் கடந்து தொடர்ந்து வருகிறது. தலைநகரான கீவ், கார்கீவ் உள்பட முக்கிய நகரங்களை ரஷிய ராணுவத்தினர் முற்றிலும் அழித்துள்ளனர்.

பல்வேறு நாடுகளின் ராணுவ ஆயுதங்கள் உதவியுடன் உக்ரைனும் ரஷிய வீரர்களை எதிர்த்து தொடர்ந்து போரிட்டு வருகிறது. இந்நிலையில், உக்ரைன் தாக்குதலில் ரஷிய ராணுவத்தைச் சேர்ந்த 18,300 வீரர்கள் உயிரிழந்துள்ளதாக உக்ரைன் ராணுவம் தெரிவித்துள்ளது.

இது தொடர்பாக வெளியிடப்பட்டுள்ள அறிவிப்பில், 147 விமானங்கள், 134 ஹெலிகாப்டர்கள், 647 டாங்கிகள், 7 படகுகள், 1,273 நான்கு சக்கர வாகனங்கள், 76 எரிபொருள் நிரப்பும் வாகனங்கள், 1,844 ராணுவ வீரர்களை ஏற்றிச்செல்லும் கனரக வாகனங்கள், 4 மொபைல் ராக்கெட் லாஞ்சிங் மெஷின், 92 ட்ரோன்கள் உள்ளிட்டவை அழிக்கப்பட்டுள்ளன என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

These are the indicative estimates of Russia’s combat losses as of April 4, according to the Armed Forces of Ukraine. pic.twitter.com/Hq2ppdsejs