ரயில் வரும்போது தண்டவாளத்தில் தள்ளப்பட்ட பெண்; பதறவைக்கும் காட்சி

பெல்ஜியத்தில், ரயிலுக்காக காத்திருந்த பெண்ணை, பின்னாலிருந்து ஒருவர் வேண்டுமென்றே தண்டவாளத்தில் தள்ள, அப்போது, மிக அருகே வந்துகொண்டிருந்த மெட்ரோ ரயில் ஓட்டுநர், சாமர்த்தியமாக செயல்பட்டு, அவசரகால பிரேக்கைப் போட்டு ரயிலை நிறுத்தினார்.

BELGIUM : #VIDEO A STRANGER PUSHED A WOMAN UNDER THE WHEELS OF A METRO TRAIN IN BRUSSELS!



The train driver managed to stop just in time.

Suspect - 23yo French citizen- detained. Motives as yet unknown.