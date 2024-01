பாடகி சஹீராவுக்கு 21 அடி வெண்கல சிலை!

நம்மூர் இசைப் பிரியர்களுக்கும் பாடல்களைக் கேட்பவருக்கும் ‘பாப் இசை’ பற்றிய அறிமுகமும் அதன் இசை வேகமும் தெரிகிறதோ என்னவோ.. ஆனால், ஒருகாலத்தில் ‘வக்கா.. வக்கா’வை உச்சரிக்காதவர்களே இல்லை என்னும் நிலை இருந்ததுக்கு ஒரே காரணம் சஹீராதான். 1977-ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் 2-ஆம் தேதி கொலம்பியாவின் பாரன்குயிலா நகரில் பிறந்தவர் சஹீரா இஸவேல் மெபாரக் ரிபோல்.

இவரது தந்தை லெபனான் நாட்டுக்காரர். தாய், கொலம்பியாக்காரர். தனது எட்டாவது வயதில் தனது முதல் பாடலை எழுதிய சஹீரா, பதின்மூன்று வயதில் ஆல்பம் வெளியிட ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்டிருக்கிறார் என்றால் நம்ப முடிகிறதா?

இவரது முதல் இரண்டு ஆல்பங்களும் "அட்டர் ஃப்ளாப்' என்பார்களே அந்த ரகம்! மூன்றாவது ஆல்பத்தின் ஒவ்வொரு சிறிய விஷயத்திலும் இவரே முழுக்கவனம் செலுத்தி, கடுமையாக உழைத்தார். 1996-ஆம் ஆண்டு பிஸ் டெஸ்கல்சோஸ் (Pies Descalzos) என்ற பெயரில் வெளியான அந்த ஆல்பம் 3 மில்லியன் எண்ணிக்கையில் விற்றுத் தீர்ந்தன. அந்த ஆல்பத்தில் அவரது அரேபிய, கொலம்பிய முத்திரை பளிச்சென்று வெளிப்பட்டது. அதன்பிறகு ஏறுமுகம்தான்.

முதலில் ஸ்பானிஷ் மொழியுலகில் மட்டுமே பிரபலமாக இருந்த இவர், வெகு சீக்கிரம் இசை ரசிகர்களைத் தனது கவர்ச்சி நடனத்தாலும் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக இனிமையான குரலாலும் தன்வயப்படுத்தினார். உலகம் முழுவதும் தனது பாடல்கள் ஒலிக்க வேண்டும் என்ற லட்சியத்துடன், தனது 20-வது வயதில் அமெரிக்காவின் மியாமி நகருக்குக் குடும்பத்தோடு குடியேறினார்.

2000 ஆம் ஆண்டில் தனது முதல் கிராமி விருதைப் பெற்றார். 2001-ஆம் ஆண்டில் ஆங்கிலத்தில் தனது முதல் இசை ஆல்பத்தை வெளியிட்டார். இந்த ஆல்பம் பிரபலமான பாப் இசைப் பாடல்கள் வரிசையில் மூன்றாவது இடத்தைப் பிடித்தது.

அதன்பிறகு பாப் இசை உலகின் சூப்பர் ஸ்டார்களில் ஒருவரானார். இவரது இசை விடியோக்கள் தனித்துவமான இசைமைப்புக்கும் விறுவிறுப்பான இடுப்பசைவு நடனங்களுக்கும் புகழ் பெற்றவை.

2010-ல் வெளியான இவரது ஆல்பத்தின் ஒரு பாடல்தான் "ஷமினா மினா ஓய்..ஓய்.. வக்கா..வக்கா ஓய்..ஓய்”. இந்தப் பாடல் 2010-ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற உலகக்கோப்பை கால்பந்து போட்டிகளின் தீம் பாடலாக ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டு, தொடக்க நாள் நிகழ்ச்சியில் பாடி, ஆடி கவர்ந்தார். அப்பாடல் பட்டி தொட்டியெங்கும் ஒலித்தது.



