அமெரிக்கா - ஈரான் போர்நிறுத்தம்: ரஷியா வரவேற்பு!

அமெரிக்கா - ஈரான் இடையே அடுத்த 2 வாரங்கள் போர்நிறுத்தம் நீட்டிக்கப்படுகிறதென அறிவிக்கப்பட்டது

ரஷிய அதிபர் புதின் - ANI

Updated On :8 ஏப்ரல் 2026, 2:00 pm

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

அமெரிக்கா - ஈரான் இடையே தற்காலிக போர்நிறுத்த முடிவுக்கு ஆதரவு தெரிவித்து ரஷியா வரவேற்றுள்ளது.

ஈரான் ஒட்டுமொத்தமாக அழிக்கப்படும் என்று செவ்வாய்க்கிழமை சூளுரைத்த அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் தமது நிலைப்பாட்டை அதன்பின் மாற்றிக்கொண்டதன் எதிரொலியாக அமெரிக்கா - ஈரான் இடையே அடுத்த 2 வாரங்கள் போர்நிறுத்தம் நீட்டிக்கப்படுகிறதென அறிவிக்கப்பட்டது.

இந்நிலையில், இதனை வரவேற்று ரஷிய அதிபர் மாளிகை செய்தித் தொடர்பாளர் டிமிட்ரி பெஸ்கோவ் தெரிவித்திருப்பதாவது : “போர்நிறுத்த அறிவிப்பை நாங்கள் முழு ஆதரவுடன் வரவேற்பதுடன், ராணுவ நடவடிக்கைகளை அதிகப்படுத்துகிற வழியில் மென்மேலும் அடியெடுத்து வைக்காதிருப்பதற்கான இந்த முடிவுக்கும் அதிலும் குறிப்பாக, குடியிருப்பு உள்கட்டமைப்புகள் அல்லது ஈரானின் பொருளாதார உள்கட்டமைப்புகளையும் தாக்கக்கூடாதென்ற முடிவுக்கும் ஆதரவாகவிருக்கிறோம்” என்றார்.

உக்ரைனில் கடந்த 4 ஆண்டுகளைக் கடந்து நீடிக்கும் ரஷிய ராணுவ நடவடிக்கைகளால் உக்ரைன் எங்கிலும் இதுவரை ஏற்பட்ட உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை 15,000-ஐ கடந்திருப்பதாக ஐ.நா. கவலை தெரிவித்துள்ளற்கு ரஷிய தரப்பிலிருந்து பதில் ஏதுமில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Russia welcomes US-Iran ceasefire, says supports decision not to strike civilian infra

போர்நிறுத்தம்! அமீரகம், ஈரானின் எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு ஆலை மீது தொடரும் தாக்குதல்!

போர்நிறுத்தம்! அமீரகம், ஈரானின் எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு ஆலை மீது தொடரும் தாக்குதல்!

அமெரிக்கா - ஈரான் போர்நிறுத்தம்: இந்தியா வரவேற்பு!

அமெரிக்கா - ஈரான் போர்நிறுத்தம்: இந்தியா வரவேற்பு!

போர்நிறுத்தம் கோரவில்லை; அமெரிக்கா தண்டிக்கப்படும் வரை போர் தொடரும்! - டிரம்ப்புக்கு ஈரான் பதிலடி!

போர்நிறுத்தம் கோரவில்லை; அமெரிக்கா தண்டிக்கப்படும் வரை போர் தொடரும்! - டிரம்ப்புக்கு ஈரான் பதிலடி!

ஏப். 1 முதல் பெட்ரோல் ஏற்றுமதி இல்லை! ரஷியா அறிவிப்பு

ஏப். 1 முதல் பெட்ரோல் ஏற்றுமதி இல்லை! ரஷியா அறிவிப்பு

