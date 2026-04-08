Dinamani
அமெரிக்கா - ஈரான் போர்நிறுத்தம்: ரஷியா வரவேற்பு!நேபாளத்தில் மற்றொரு முன்னாள் பிரதமருக்கு எதிராக பிடி ஆணை!தேர்தல் ஆணையமும் காவிமயமாகி விட்டது! தலைமைச் செயலர் மாற்றத்துக்கு முதல்வர் கண்டனம்!ஈரானைவிட்டு உடனடியாக வெளியேறுங்கள்! இந்தியர்களுக்கு தூதரகம் முக்கிய அறிவுறுத்தல்!அமெரிக்கா - ஈரான் போர்நிறுத்தம்: இந்தியா வரவேற்பு!ரூ.80,000 கோடியில் பச்சபத்ரா எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு ஆலை! ஏப்.21-ல் திறந்துவைக்கிறார் பிரதமர் மோடி!இபிஎஸ்ஸின் தனிச் செயலராக இருந்தவர் புதிய தலைமைச் செயலர்!ராஜஸ்தானில் மர்ம காய்ச்சலுக்கு 5 குழந்தைகள் பலி! கண்காணிப்பு தீவிரம்!தில்லிக்கு எதிரான போட்டியில் தோனி விளையாட மாட்டார்!தேர்தலுக்கிடையே நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடர்: மத்திய அரசு மீது திருச்சி சிவா குற்றச்சாட்டுதமிழக தலைமைச் செயலர், லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை டிஜிபி மாற்றம்!
/
உலகம்

ஈரான் வரி குறைப்பு குறித்து பேச்சுவார்த்தை : டிரம்ப்

ஈரானுடன் 2 வாரங்களுக்கான போர் நிறுத்தம் அறிவிக்கப்பட்ட பிறகு வரி குறைப்பு குறித்து டிரம்ப் கருத்து...

News image

டொனால்ட் டிரம்ப் - ஏபி

Updated On :8 ஏப்ரல் 2026, 3:07 pm

ஈரானுக்கு வரி மற்றும் பொருளாதாரத் தடைகளை தளர்த்துவது குறித்து பேச்சுவார்த்தை நடந்ததாகவும், இனியும் நடத்த முயற்சிகள் எடுக்கப்படும் என அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் இன்று (ஏப். 8) தெரிவித்துள்ளார்.

ஈரான் மீது கடுமையான தாக்குதல் நடத்தப்படும் என நேற்று இரவு அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் தெரிவித்திருந்தார். இதனிடையே இன்று அதிகாலை ஈரானுடன் இரண்டு வாரங்களுக்கான போர் நிறுத்தத்தை டிரம்ப் அறிவித்தார்.

இந்நிலையில், ஈரானில் உள்ள யுரேனியம் தோண்டி எடுக்க அப்பகுதிகளை கண்காணித்து வருவதாகவும், ஈரான் மீதான பொருளாதாரத் தடைகளை குறைப்பது குறித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்படும் எனவும் டிரம்ப் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

இது தொடர்பாக தனது ட்ரூத் சமூக வலைதளப் பக்கத்தில் அவர் பதிவிட்டுள்ளதாவது:

''மிகவும் பயனுள்ள ஒரு ஆட்சி மாற்றத்தைக் கடந்துவிட்ட ஈரானுடன், அமெரிக்கா நெருக்கமாக இணைந்து செயல்படும்!

யுரேனியம் செறிவூட்டல் எதுவும் இருக்காது. ஈரானுடன் இணைந்து, ஆழமாகப் புதைக்கப்பட்ட (பி-2 குண்டுவீச்சு விமானங்கள்) அணு ஆயுதங்களைத் தேடி அகற்றும் பணியில் ஈடுபட்டு வருகிறோம்.

அது தற்போது மிகவும் கடுமையான செயற்கைக்கோள் கண்காணிப்பின் கீழ் உள்ளது. ஈரான் மீது தாக்குதல் நடத்தப்பட்ட நாளிலிருந்து எதுவும் தொடப்படவில்லை. நாங்கள் ஈரானுடன் சுங்கவரி மற்றும் பொருளாதாரத் தடைகளைத் தளர்த்துவது குறித்துப் பேசி வருகிறோம், இனியும் பேசுவோம்.

ஈரான் உடனான 15 அம்ச கோரிக்கைகளில் பலவற்றுக்கு ஏற்கனவே ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. இந்த விஷயத்தில் உங்கள் கவனத்திற்கு நன்றி'' என டிரம்ப் பதிவிட்டுள்ளார்.

Summary

talking Tariff and Sanctions relief with Iran President Donald Trump

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

தோல்வியை நியாயப்படுத்துகிறார் டிரம்ப்! ஈரான் குற்றச்சாட்டு

முட்டாள்களே...! ஹோர்முஸ் நீரிணையைத் திறக்க ஈரானை மிரட்டும் டிரம்ப்!

48 மணிநேரத்தில் நரகம்: ஈரானுக்கு டிரம்ப் எச்சரிக்கை!

ஹோர்முஸ் திறக்கப்பட்டால் ஈரான் கேட்கும் போர்நிறுத்தம் பரிசீலனை! - டிரம்ப் பேச்சு!

வீடியோக்கள்

மிஸ்டர் எக்ஸ் டீசர்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

26 நிமிடங்கள் முன்பு
கண்ணம்மா என் கண்ணம்மா பாடல்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

47 நிமிடங்கள் முன்பு
தமிழ்நாட்டை தொடர்ந்து வஞ்சிக்கிறார்கள்! நயினார் நாகேந்திரனும் பதிலளித்த PTR
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

1 மணி நேரம் முன்பு
புதுவையில் ஸ்டாலின் பெயரைச் சொல்லாத ராகுல்!: Press Meet | BJP | DMK
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

2 மணி நேரங்கள் முன்பு