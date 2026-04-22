Dinamani
சட்டப் பேரவைத் தேர்தலில் வாக்காளர்கள் சொந்த ஊருக்குச் சென்று வாக்களிக்க வசதியாக 11,323 பேருந்துகள் இயக்கம்கேரளத்தில் பட்டாசு வெடித்து விபத்து: 13 பேர் பலி; 40 பேர் படுகாயம்மேற்கு வங்கத்தில் முதல் கட்ட தேர்தல் பிரசாரம் நிறைவுதமிழ்நாட்டில் மாற்றத்தை யாராலும் தடுக்க முடியாது : சந்திரபாபு நாயுடுஇளைஞர்களுக்கும் 'இருசக்கர வாகன' மானியம்! அதிமுகவின் மேலும் 10 வாக்குறுதிகள்!சொந்தத் தொகுதியில் தோற்றுவிடுவோம் என்று விசில் சின்னத்தைத் திருடியவர்கள்: விஜய் சூசகம்
/
உலகம்

அமைதிக்கான நோபல் பரிசுக்கு ஷாபாஸ் ஷெரீஃப், அசீம் முனீா் பரிந்துரை!

News image

பாகிஸ்தான் ராணுவத் தளபதி அசிம் முனீர் | பிரதமர் ஷாபாஸ் ஷரீஃப்... - கோப்புப் படம்

Updated On :21 ஏப்ரல் 2026, 11:10 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

மத்திய கிழக்கு போரில் அமைதி முயற்சிகளை முன்னெடுத்தற்காக பாகிஸ்தான் பிரதமா் ஷாபாஸ் ஷெரீஃப், ராணுவத் தலைமைத் தளபதி அசீம் முனீா் ஆகியோருக்கு அமைதிக்கான நோபல் பரிசு வழங்க பரிந்துரைத்து, அந்நாட்டின் கைபா் பக்துன்கவா மாகாண சட்டப்பேரவையில் செவ்வாய்க்கிழமை தீா்மானம் கொண்டுவரப்பட்டது.

புவிசாா் அரசியல் பதற்றங்கள் அதிகரித்து வரும் சூழலில், பாகிஸ்தானின் பொறுப்பான ராஜீய முயற்சிகள் ஒரு பெரும் நெருக்கடியைத் தவிா்த்ததுடன், உலகப் பொருளாதாரத்தின் மீதான அழுத்தத்தைக் குறைக்கவும் உதவியதாகத் தீா்மானத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது.

இவ்விவகாரத்தில் தொலைநோக்குப் பாா்வையுடன் பிரதமா் ஷெரீஃப் மற்றும் தளபதி முனீா் ஆற்றிய பங்களிப்பைக் கௌரவிக்கும் வகையில், அமைதிக்கான நோபல் பரிசுக்கு இவா்களின் பெயா்களைப் பரிந்துரைப்பதாக தீா்மானத்தில் வலியுறுத்தப்பட்டது.

கடந்த 16-ஆம் தேதி, பஞ்சாப் மாகாண சட்டப்பேரவையில் இதேபோன்ற தீா்மானம் ஒருமனதாக நிறைவேற்றப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.

ஆனால், ராணுவத் தளபதியாக அசீம் முனீா் நியமனத்தைத் தொடக்கம் முதலே எதிா்த்து வரும் முன்னாள் பிரதமா் இம்ரான் கானின் பிடிஐ கட்சி பெரும்பான்மை வகிக்கும் கைபா் பக்துன்கவா பேரவையில் இத்தீா்மானம் நிறைவேறுவது கடினமே எனக் கூறப்படுகிறது.

தொடர்புடையது

அமைதிப்பேச்சு! ஈரான், துருக்கியில் இருந்து நாடு திரும்பும் பாக். பிரதமர், ராணுவத் தளபதி!

ஈரான் அதிகாரிகளை சந்தித்த பாகிஸ்தான் ராணுவத் தலைமைத் தளபதி!

2 ஆம் கட்ட அமைதிப்பேச்சு? ஈரான் சென்றார் பாக். ராணுவத் தலைமைத் தளபதி!

ஆஸி.யின் முதல் பெண் ராணுவத் தளபதி நியமனம்! 125 ஆண்டுகால வரலாற்றில் முதல்முறை!

வீடியோக்கள்

#tnelections2026 | பெண்கள் வாக்கு யாருக்கு? மத்திய அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் நேர்காணல் | BJP | DMK | TVK
வீடியோக்கள்

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
தமிழ்நாட்டை மீண்டும் ஆளத் தகுதி படைத்த MK Stalin! | kamal வெளியிட்ட விடியோ!
வீடியோக்கள்

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
TVK விஜய்க்கு வெற்றி வாய்ப்பு எப்படி? | TN Election 2026 | TVK Vijay | DMK | ADMK | NTK | TVk
வீடியோக்கள்

13 மணி நேரங்கள் முன்பு
நான் என்னைக்குமே Danger-தான்! - 5 ஆண்டுகால பணிகள் குறித்து M.K. Stalin
வீடியோக்கள்

16 மணி நேரங்கள் முன்பு