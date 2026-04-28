ஈரானுடன் வா்த்தகத்துக்காக அமெரிக்கா பொருளாதாரத் தடை: சீனா கண்டனம்

Updated On :27 ஏப்ரல் 2026, 11:26 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

ஈரானுடன் கச்சா எண்ணெய் வா்த்தகத்தில் ஈடுபட்ட சீனாவின் முன்னணி எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு நிறுவனமான ஹெங்லி பெட்ரோகெமிக்கல்ஸ் மீது அமெரிக்கா விதித்துள்ள பொருளாதாரத் தடைக்கு சீனா கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது.

ஈரான் கச்சா எண்ணெய்யை அதிக அளவில் வாங்கும் நாடாக சீனா திகழ்வது குறிப்பிடத்தக்கது. இந்நிலையில், சீன வெளியுறவு அமைச்சக செய்தித் தொடா்பாளா் லின் ஜியான் செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது:

சா்வதேச சட்டங்களுக்குப் புறம்பான அமெரிக்காவின் ஒருதலைப்பட்சமான தடைகளை சீனா எப்போதும் எதிா்க்கிறது. பொருளாதாரத் தடைகளைத் தவறாகப் பயன்படுத்துவதையும், மற்ற நாடுகளின் விவகாரங்களில் வரம்புக்கு மீறி தலையிடுவதையும் அமெரிக்கா நிறுத்திக் கொள்ள வேண்டும்.

எங்கள் நாட்டு நிறுவனங்களின் சட்டபூா்வமான உரிமைகளையும் நலன்களையும் பாதுகாக்க சீனா உறுதியான நடவடிக்கைகளை எடுக்கும் என்றாா்.

