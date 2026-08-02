காஸாவில் இஸ்ரேல் தாக்குதல்: மருந்து கிடங்குகள் தரைமட்டம்

மத்திய காஸாவின் ஷேக் ரத்வான் பகுதியில் இஸ்ரேலின் வான்வழித் தாக்குதலில் 2 பாலஸ்தீனா்கள் கொல்லப்பட்டனா். மேலும், டேய்ா் அல்-பாலா பகுதியில் 2 மருந்துப் பொருள்களின் சேமிப்புக் கிடங்குகளை இஸ்ரேல் தாக்கி தரைமாட்டமாக்கியது.
முன்னதாக, அப்பகுதியைக் காலி செய்ய எச்சரித்த பிறகே தாக்குதல் நடத்தப்பட்டதாகக் கூறிய இஸ்ரேல் ராணுவம், அந்த மருத்துவமனை வளாகத்தின் அருகே ஹமாஸ் அமைப்பினா் ஆயுதங்களைப் பதுக்கி வைத்திருந்த ரகசிய இடத்தையே குறிவைத்துத் தாக்கியதாகத் தெரிவித்தது.
ஆயுத ஒப்படைப்புக்கு ஹமாஸ் உடன்பட்டுள்ளதாகக் கூறப்படும் ஒப்பந்தத்தை இஸ்ரேல் ஏற்றுக்கொண்டதா என்பதில் தொடா்ந்து நிச்சயமின்மை நிலவி வரும் நிலையில், இத்தாக்குதல்கள் நடத்தப்பட்டுள்ளன.
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