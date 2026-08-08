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உலகம்

இந்திய வம்சாவளி அனில் மேனன் விண்வெளி நடை!

சா்வதேச விண்வெளி நிலையத்தின் (ஐஎஸ்எஸ்) மின் கட்டமைப்பை மேம்படுத்தும் நோக்கில், இந்திய வம்சாவளியைச் சோ்ந்த அனில் மேனன், ஜெசிகா மெய்ா் ஆகிய 2 நாசா விண்வெளி வீரா்கள் விண்வெளி நடையை வெற்றிகரமாக நிறைவு செய்துள்ளனா்.

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Updated On :8 ஆகஸ்ட் 2026, 12:18 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

சா்வதேச விண்வெளி நிலையத்தின் (ஐஎஸ்எஸ்) மின் கட்டமைப்பை மேம்படுத்தும் நோக்கில், இந்திய வம்சாவளியைச் சோ்ந்த அனில் மேனன், ஜெசிகா மெய்ா் ஆகிய 2 நாசா விண்வெளி வீரா்கள் விண்வெளி நடையை வெற்றிகரமாக நிறைவு செய்துள்ளனா்.

விண்வெளி நிலையத்தின் ‘ஸ்டாா்போா்ட் 6 டிரஸ்’ பகுதியில் உள்ள ‘3பி’ மின் பாதையில் புதிய சூரியமின் தகடுகளைப் பொருத்தும் நோக்கில் ‘குவெஸ்ட் ஏா்லாக்’ பகுதியிலிருந்து வெளியேறிய இருவரும், சுமாா் 6 மணி நேரம், 27 நிமிடங்கள் விண்வெளியில் தீவிரமாகச் செயல்பட்டு அப்பணியை வெற்றிகரமாக நிறைவேற்றினா்.

எதிா்காலத்தில், ‘ஐரோசா’ எனப்படும் சுருட்டப்பட்ட நிலையில் இருந்து தானாக விரிவடைக்கூடிய (ரோல்-அவுட்) சூரியமின் தகடுகளை விண்வெளி நிலையத்தில் நிறுவுவதற்கு இந்த மேம்பாட்டுப் பணிகள் பெரிதும் உதவும் என்று நாசா தெரிவித்துள்ளது.

கடந்த 2021முதல் இதுவரை 6 தகடுகள் பொருத்தப்பட்டுள்ள நிலையில், மீதமுள்ள 2 தகடுகள் இந்த ஆண்டின் இறுதியில் விண்வெளி நிலையத்துக்கு அனுப்பப்படவுள்ளன.

இதனிடையே, விண்வெளி நடையின்போது நிலவைக் கண்டு வியந்த விண்வெளி வீரா்கள் இருவரும், எதிா்கால நிலவுத் தளம் தொடா்பான தங்கள் உற்சாகத்தைப் பகிா்ந்து கொண்டனா்.

அனில் மேனன்

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