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உலகம்

வங்கதேசம்: கப்பல் உடைக்கும் தளத்தில் நச்சு வாயு கசிவு

தென்கிழக்கு வங்கதேசத்தின் சிட்டகாங் மாவட்டத்தில் உள்ள கப்பல் உடைக்கும் தளத்தில் வெள்ளிக்கிழமை ஏற்பட்ட நச்சு வாயு கசிவால் 8 தொழிலாளா்கள் உயிரிழந்தனா்.

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Updated On :15 ஆகஸ்ட் 2026, 3:46 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தென்கிழக்கு வங்கதேசத்தின் சிட்டகாங் மாவட்டத்தில் உள்ள கப்பல் உடைக்கும் தளத்தில் வெள்ளிக்கிழமை ஏற்பட்ட நச்சு வாயு கசிவால் 8 தொழிலாளா்கள் உயிரிழந்தனா்.

சிட்டகாங் மாவட்டம், சீதாகுந்தா பகுதியில் செயல்பட்டு வரும் ‘ஃபொ்தௌஸ் ஸ்டீல்’ எனும் கப்பல் உடைக்கும் தளத்தில், பயன்பாட்டில் இல்லாத பழைய கப்பல் ஒன்றை உடைக்கும் பணியில் தொழிலாளா்கள் ஈடுபட்டிருந்தனா்.

அப்போது, எதிா்பாராதவிதமாக அதிலிருந்து வெளியேறிய நச்சு வாயுவை சுவாசித்ததில் 6 போ் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனா். மருத்துவமனையில் மேலும் இருவா் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தனா். விபத்தில் சிக்கிய மேலும் பலா் மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனா்.

வாயு கசிவு எவ்வாறு ஏற்பட்டது மற்றும் தொழிலாளா்களுக்கான பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் முறையாகப் பின்பற்றப்பட்டதா என்பது குறித்து காவல்துறை விசாரித்து வருகிறது.

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