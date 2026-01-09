உலகம்

மதத் தீவிரவாதிகளுடன் கைகோர்த்துள்ளார் முகமது யூனுஸ்! - தஸ்லிமா நஸ்ரின் தாக்கு!

வங்கதேசத்தின் இடைக்கால ஆலோசகர் முகமது யூனுஸை பிரபல எழுத்தாளர் தஸ்லிமா நஸ்ரின் விமர்சித்துள்ளது குறித்து...
எழுத்தாளர் தஸ்லிமா நஸ்ரின் - வங்கதேச இடைக்கால ஆலோசகர் முகமது யூனுஸ்(கோப்புப் படம்)
வங்கதேசத்தின் இடைக்கால ஆலோசகர் முகமது யூனுஸ் மதத் தீவிரவாதிகளுடன் கைகோர்த்துள்ளார் என பிரபல வங்க மொழி எழுத்தாளர் தஸ்லிமா நஸ்ரின் தெரிவித்துள்ளார்.

திருவனந்தபுரத்தில் நடைபெற்ற கேரள சட்டப்பேரவை சர்வதேச புத்தகக் காட்சியில் இன்று (ஜன. 9) பேசிய எழுத்தாளர் தஸ்லிமா நஸ்ரின், மதச்சார்பின்மைக்கும் குடிமக்களின் பாதுகாப்பிற்கும் அச்சுறுத்தல் ஏற்படுத்தும் வகையிலான திட்டங்களை முகமது யூனுஸ் முன்னெடுத்து வருவதாகக் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

இதுகுறித்து, தஸ்லிமா நஸ்ரின் கூறுகையில்,

“எனது புத்தகங்களால் சில மதவெறியர்கள் மற்றும் தீவிரவாதிகள் எனக்கு கொலை மிரட்டல்களை விடுத்தனர். அதற்கு எதிராக அப்போதைய வங்கதேச அரசு எந்தவொரு நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை. அவர்களுக்கு எதிராக அரசு நடவடிக்கை எடுத்திருந்தால் அந்த நாடு (வங்கதேசம்) இவ்வளவு மோசமான நிலைக்குத் தள்ளப்பட்டிருக்காது.

பிரிவிணைவாதிகள் அதிகாரத்தில் இருக்கிறார்கள். மேலும், டாக்டர் யூனுஸ் அவர்களுக்கு ஆதரவளிக்கிறார். இதனால், 1971-ல் பாகிஸ்தானுக்கு எதிராகப் போராடி பெற்ற மதச்சார்பற்ற நாட்டை நாம் மீண்டும் எப்படிப் பெறுவோம் என்று எனக்குத் தெரியவில்லை.

இப்போது, நாடு பிளவுபட்டுள்ளது, இஸ்லாமிய தீவிரவாதிகள் சிறுபான்மை சமூகங்களைக் கொன்று துன்புறுத்துகிறார்கள். இது நிறுத்தப்பட வேண்டும்.” எனக் கூறியுள்ளார்.

இத்துடன், மதவெறியர்களின் ஆதரவைப் பெற்று நீண்டகாலம் ஆட்சியில் இருப்பதற்காக, மதச்சார்பற்ற கல்வி நிலையங்கள் மற்றும் அறிவியல் மையங்களை உருவாக்காமல் வங்கதேச அரசு மதப் பள்ளிக்கூடங்களைக் கட்டுவதில் ஆர்வம் காட்டி வருவதாகவும், எழுத்தாளர் தஸ்லிமா நஸ்ரின் தெரிவித்துள்ளார்.

Summary

Renowned Bengali writer Taslima Nasrin has stated that Bangladesh's interim leader Muhammad Yunus has joined hands with religious extremists.

