உக்ரைன் போா் முடிவுக்கு ஆக்கபூா்வ பங்கு

உக்ரைன்-ரஷியா போரை முடிவுக்குக் கொண்டு வருவதில் ‘ஆக்கபூா்வ’ பங்காற்ற அமெரிக்கா தயாராக இருப்பதாக அந்நாட்டு வெளியுறவு அமைச்சா் மாா்கோ ரூபியோ வியாழக்கிழமை தெரிவித்தாா்.
பிலிப்பின்ஸ் தலைநகா் மணிலாவில் நடைபெற்ற ஆசியான் மாநாட்டுக்கிடையே, ரஷிய வெளியுறவு அமைச்சா் சொ்கேய் லாவ்ரோவ் உடன் நடைபெற்ற பேச்சுவாா்த்தைக்குப் பிறகு அவா் இவ்வாறு கூறினாா்.
இந்த முக்கியச் சந்திப்பில் அமெரிக்கா-ரஷியா உறவுகள் மற்றும் உக்ரைன் போரை முடிவுக்குக் கொண்டுவர வேண்டியதன் அவசியம் குறித்து விவாதிக்கப்பட்டதாகத் தெரிகிறது.
மாா்கோ ரூபியோ மேலும் கூறுகையில், ‘ரஷிய வெளியுறவு அமைச்சருடனான சந்திப்பு மிகவும் சிறப்பாகவும், வெளிப்படையாகவும் அமைந்தது. அமெரிக்காவும் ரஷியாவும் உலகின் மிகப் பெரிய அணுஆயுத நாடுகள் என்பதால், கருத்து வேறுபாடுகள் இருந்தாலும் இருதரப்பு உறவைத் தொடர வேண்டியது அவசியம்.
உக்ரைன் போா் கடும் பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதை முடிவுக்குக் கொண்டுவர இரு தரப்புக்கும் ஆா்வம் இருக்க வேண்டும். இருதரப்பினராலும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு தீா்வைக் கண்டறிவதுதான் தற்போதைய முக்கிய சவாலாக உள்ளது. அதற்கு நாங்கள் தொடா்ந்து முயற்சிப்போம்.
இந்த அா்த்தமற்ற போரை முடிவுக்குக் கொண்டுவருவதற்கு ஆக்கபூா்வ பங்காற்ற அமெரிக்கா எப்போதுமே தாயராக உள்ளதை அதிபா் டொனால்ட் டிரம்ப் ஏற்கெனவே தெளிவுபடுத்தியுள்ளாா். சந்திப்பில் அது மீண்டும் வலியுறுத்தப்பட்டது’ என்றாா்.
இதனிடையே, அலாஸ்காவில் கடந்த ஆண்டு அமெரிக்க அதிபா் டொனால்ட் டிரம்ப், ரஷிய அதிபா் விளாதிமீா் புதின் சந்திப்பில் எட்டப்பட்ட ஒப்பந்தங்களின் அடிப்படையில், போரை முடிவுக்குக் கொண்டு வர தயாராக உள்ளதாக ரஷிய வெளியுறவு அமைச்சகம் செய்திக்குறிப்பில் குறிப்பிட்டது.
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