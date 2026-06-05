Dinamani
பாஜகவில் இருந்து விலகினார் அண்ணாமலை! அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு!காயிதே மில்லத் நினைவிடத்தில் முதல்வர் விஜய் மரியாதை! முதல்வா் விஜய் தலைமையில் அமைச்சரவைக் கூட்டம் தொடங்கியது! பெரம்பூர் ரயில் நிலையத்தில் சூட்கேஸில் தலையில்லாத ஆண் சடலம்! உலகின் முதல் 4 நாடுகளில் இந்தியா! ரஷிய அதிபர்தரிசன டிக்கெட்டில் மோசடி, முறைகேடு புகாா்கள்: திருச்செந்தூா் முருகன் கோயில் ஆணையா்கள் இடமாற்றம்மாநிலங்களவைத் தோ்தல்: பெங்களூரில் மல்லிகாா்ஜுன காா்கே இன்று வேட்புமனு தாக்கல்ஈரான் அணுசக்தி திட்டம் குறித்து ரகசிய தகவல் அமெரிக்காவிடம் பகிா்வு? -பாகிஸ்தான் மறுப்புஇந்தியா-வெனிசுவேலா இடையே நீண்ட கால எரிசக்தி ஒத்துழைப்பு: பிரதமா் மோடி, அதிபா் டெல்சி உறுதி2026 குடிமைப் பணிகள் முதல்நிலைத் தோ்வில் முக அங்கீகார முறை வெற்றிகரமாக அமல்: யுபிஎஸ்சிபுதிய இயக்கத்தை இன்று அறிவிக்கிறாா் அண்ணாமலைஓஎஸ்எம் முறையை அவசரகதியில் சிபிஎஸ்இ நடைமுறைப்படுத்தியுள்ளதாக பெற்றோா் சங்கம் புகாா் நீலகிரி, கோவை, கன்னியாகுமரி மாவட்டங்களுக்கு ‘ஆரஞ்சு’ எச்சரிக்கைபராமரிப்புப் பணி: வைகை உள்பட 7 விரைவு ரயில்கள் தாமதமாகும்
/
உலகம்

உலகின் முதல் 4 நாடுகளில் இந்தியா! ரஷிய அதிபர்

பாகிஸ்தான், சீனாவுடனான இந்தியாவின் உறவு குறித்து ரஷிய அதிபர் கருத்து...

News image

ரஷிய அதிபர் விளாதிமீர் புதின் - AP

Updated On :5 ஜூன் 2026, 9:39 am IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

சீனா, அமெரிக்கா, இந்தியா மற்றும் ரஷியா ஆகியவைதான் உலகின் முதல் நான்கு இடங்களில் இருப்பதாக ரஷிய அதிபர் விளாதிமீர் புதின் தெரிவித்துள்ளார்.

ரஷியாவில் செய்தியாளர்களுடன் உரையாடிய அந்நாட்டு அதிபர் புதினிடம், சீனா மற்றும் பாகிஸ்தானுடனான இந்தியாவின் உறவு குறித்து கேள்வி எழுப்பப்பட்டது.

இந்த கேள்விக்கு பதிலளித்த புதின் பேசியதாவது:

”இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் இடையிலான எல்லைப் பிரச்னைகளின் நுணுக்கங்களை நாங்கள் நன்கு அறிவோம். பாகிஸ்தான் முழுமையாக சீனாவின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள நாடு என்று நான் கருதவில்லை. பாகிஸ்தான் ஒரு பெரிய நாடு, அது பல்வேறு நாடுகளுடன் பலதரப்பட்ட உறவுகளைக் கொண்டுள்ளது. அவர்கள் சீனாவுடன் ஒத்துழைத்து வருகின்றனர். ஆனால், இன்றைய காலகட்டத்தில் அனைவரும் சீனாவுடன் உறவுகளை வளர்த்து வருகின்றனர்.

மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி (ஜிடிபி) அடிப்படையில் இந்தியா மூன்றாவது இடத்திலும், ரஷ்யா நான்காவது இடத்திலும் உள்ளன. சீனா, அமெரிக்கா, இந்தியா மற்றும் ரஷ்யா ஆகியவையே உலகின் முதல் நான்கு நாடுகள்.

இந்தியாவுக்கும் சீனாவுக்கும் இடையிலான உறவுகள் மிகவும் நுணுக்கமானவை மற்றும் பல பரிமாணங்களைக் கொண்டவை. அவற்றில் தலையிடுவது நல்லதல்ல. இந்தியா மற்றும் சீனா ஆகிய இரு நாடுகளுடனும் நாங்கள் தொடர்பில் இருக்கிறோம்.

சீன அதிபர் ஜி ஜின்பிங் மற்றும் இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஆகிய இருவரும் எல்லை விவகாரங்கள் உள்பட பரஸ்பர நலன் சார்ந்த அனைத்துப் பிரச்னைகளையும் தீர்க்க முயற்சித்து வருகின்றனர். ரஷியாவைப் பொறுத்தவரை, சீனா மற்றும் இந்தியாவுடன் எங்களுக்குத் தனிப்பட்ட உறவுகள் உள்ளன. யாருக்கும் எந்த மனக்கசப்பும் இல்லை.

ரஷியா - இந்தியா இடையிலான உறவுகள் சீனாவைப் பாதிப்பதில்லை. அதேபோல் சீனாவுடனான எங்கள் உறவுகள் இந்தியாவைப் பாதிப்பதில்லை. உதாரணமாக 'பிரிக்ஸ்' அமைப்பை எடுத்துக்கொள்வோம். ஒரு கட்டத்தில், இந்தியா மற்றும் சீனத் தலைவர்கள் இதில் சந்திக்க வேண்டும் என்று நான் பரிந்துரைத்தேன். அதன் மூலமே ரஷியா - இந்தியா - சீனா இடையிலான கூட்டமைப்பு உருவானது. பின்னர், பிரேசிலும் இணைந்தது.

இந்தியா அல்லது சீனா உள்பட எந்ஹ நாட்டுடனும் ஒத்துழைப்பதில் எங்களுக்கு எந்தச் சிக்கலும் இல்லை. நவீன் ஆயுதங்கள் தொடர்பாக நாங்கள் இந்தியாவுடன் ஒத்துழைக்கிறோம். அவர்கள் 'பிரம்மோஸ்' ஏவுகணைகளைத் தயாரித்தனர். சு - 57 விமானத்தைப் பொறுத்தவரை, இந்தத் தொழில்நுட்பத்தில் இணைந்து பணியாற்ற இந்தியாவுக்கு அழைப்பு விடுத்தோம். ஆனால், தற்போது நீங்களே செய்யுங்கள், பின்னர் இணைகிறோம் என்று கூறினர்.” எனத் தெரிவித்தார்.

Summary

India is among the world's top 4 nations! — Russian President

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

இந்தியா நம்பகமான கூட்டாளி: ரஷிய அதிபா் புதின்

இந்தியா நம்பகமான கூட்டாளி: ரஷிய அதிபா் புதின்

சீனாவில் ரஷிய அதிபா் விளாதிமீா் புதின்

சீனாவில் ரஷிய அதிபா் விளாதிமீா் புதின்

டிரம்ப்பைத் தொடர்ந்து சீனா செல்கிறார் விளாதிமீர் புதின்!

டிரம்ப்பைத் தொடர்ந்து சீனா செல்கிறார் விளாதிமீர் புதின்!

உ.பி.யில் கனமழையால் 89 பேர் பலி! ரஷிய அதிபர் புதின் இரங்கல்!

உ.பி.யில் கனமழையால் 89 பேர் பலி! ரஷிய அதிபர் புதின் இரங்கல்!

விடியோக்கள்

Dinamani வார ராசிபலன்! | June 7 முதல் 13 வரை! | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்! | Weekly Horoscope

Dinamani வார ராசிபலன்! | June 7 முதல் 13 வரை! | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்! | Weekly Horoscope

அண்ணாமலையின் புதிய கட்சி? பாஜக தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் பதில்

அண்ணாமலையின் புதிய கட்சி? பாஜக தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் பதில்

மேயர் பிரியா - தவெக எம்எல்ஏ பல்லவி இடையே நடந்தது என்ன? | Mayor vs MLA

மேயர் பிரியா - தவெக எம்எல்ஏ பல்லவி இடையே நடந்தது என்ன? | Mayor vs MLA

Peddi movie review | சிக்ஸ் அடித்தாரா ராம் சரண்? பெத்தி திரை விமர்சனம்! | Ram Charan

Peddi movie review | சிக்ஸ் அடித்தாரா ராம் சரண்? பெத்தி திரை விமர்சனம்! | Ram Charan