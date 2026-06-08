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உலகம்

ஓஹியோ நகரில்...

அமெரிக்காவின் ஓஹியோ நகரில் துப்பாக்கிச்சூடு நடத்தப்பட்ட இடத்தில் விசாரணையில் ஈடுபட்ட காவல் துறையினா்.

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Updated On :8 ஜூன் 2026, 12:41 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

அமெரிக்காவின் ஓஹியோ நகரில் துப்பாக்கிச்சூடு நடத்தப்பட்ட இடத்தில் விசாரணையில் ஈடுபட்ட காவல் துறையினா்.

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