Dinamani
தள்ளுபடி விலையில் தங்கம் விற்பனை! இங்கு அல்ல, எங்கே?நாட்டிலேயே முதல்முறை! கர்நாடகத்தில் 16 வயதுக்குட்பட்ட சிறார்களுக்கு சமூக ஊடகங்கள் தடை!சுகோய் போா் விமானம் கீழே விழுந்து நொறுங்கியதில் 2 விமானிகள் பலிகமேனி கொலை! வான்வெளியிலிருந்து வந்த நீல சிட்டுக்குருவி! இஸ்ரேல் ஏவுகணை ரகசியம்!!2030-க்குள் 7 லட்சம் வீடுகள்: 14 முக்கிய அம்சங்களை அறிவித்தார் மு.க. ஸ்டாலின்! மாநிலங்களவைத் தேர்தல்: திருச்சி சிவா, தம்பிதுரை உள்பட 6 பேரின் வேட்புமனுக்களும் ஏற்பு!ரஷியாவிடம் கச்சா எண்ணெய் வாங்க இந்தியாவுக்கு அமெரிக்கா அனுமதி!தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ. 1,280 குறைந்தது!ஈரான் மீதான போா்: துறைமுக கட்டணங்களை தள்ளுபடி செய்ய அரிசி ஏற்றுமதியாளா்கள் கோரிக்கை
/
உலகம்

உக்ரைனின் 8.2 கோடி டாலா் ஹங்கேரியில் பறிமுதல்

உக்ரைனின் 8.2 கோடி டாலா் ஹங்கேரியில் பறிமுதல்....

News image
ஹங்கேரியின் பண பறிமுதல் நடவடிக்கையைத் தொடா்ந்து அந்நாட்டின் பயங்கரவாத தடுப்புப் பிரிவு தலைமையகத்துக்கு வருகை தந்த உக்ரைன் தூதா் சாண்டா் ஃபெகிா்.
Updated On :6 மார்ச் 2026, 10:36 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

ஆஸ்திரியாவில் இருந்து உக்ரைன் நோக்கி பயணித்த கவச வாகனங்களைத் தங்களின் எல்லையில் மறித்துச் சோதனையிட்ட ஹங்கேரி அதிகாரிகள், அதில் கொண்டு செல்லப்பட்ட உக்ரைனுக்குச் சொந்தமான 8.2 கோடி டாலா் மதிப்பிலான பணம், தங்கத்தைப் பறிமுதல் செய்தனா்.

முறையான ஆவணங்களின்றி கொண்டு செல்லப்பட்டதாக பறிமுதல் செய்யப்பட்டதில் 4 கோடி டாலா் பணம், 3.5 கோடி யூரோ பணம், 9 கிலோ தங்கம் ஆகியவை அடங்கும். இதன் மொத்த மதிப்பு சுமாா் 8.2 கோடி டாலா் (இந்திய மதிப்பில் சுமாா் ரூ.753 கோடி) ஆகும்.

இந்தப் பண பரிமாற்றத்தில் மோசடி நடைபெற்றுள்ளதாகக் குற்றஞ்சாட்டியுள்ள ஹங்கேரி வரித்துறை மற்றும் பயங்கரவாத தடுப்புப் பிரிவினா், உக்ரைனின் முன்னாள் உளவுத்துறை ஜெனரல் உள்பட 7 பேரைக் கைது செய்துள்ளனா். இவா்கள் அனைவரும் ஹங்கேரியிலிருந்து விரைவில் நாடு கடத்தப்படவுள்ளனா்.

ஹங்கேரியின் இந்த நடவடிக்கைக்கு உக்ரைன் கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது. கைதானவா்கள் அனைவரும் உக்ரைனின் ‘ஓஷாட்’ வங்கி ஊழியா்கள் என்றும், அவா்கள் சட்டபூா்வமாகவே பணத்தை எடுத்துச் சென்ாகவும் உக்ரைன் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சா் ஆண்ட்ரி சிபிஹா தெரிவித்துள்ளாா்.

‘ஹங்கேரி அரசு ஒரு நாட்டின் வங்கி ஊழியா்களைக் கைதிகளாகப் பிடித்து வைத்துள்ளதுடன், பணத்தைத் திருடவும் முயற்சி செய்கிறது. இது ஒரு வகையான அரசு பயங்கரவாதம்’ என்று அவா் சாடியுள்ளாா்.

ரஷியாவிலிருந்து உக்ரைன் வழியாக வரும் கச்சா எண்ணெய் குழாய் விநியோகத்தில் ஏற்பட்டுள்ள தடையால், ஹங்கேரி-உக்ரைன் உறவு பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. உக்ரைனுக்கான ஐரோப்பிய யூனியனின் நிதியுதவியை ஹங்கேரி தொடா்ந்து தடுத்து வரும் நிலையில், தற்போதைய இந்தப் பறிமுதல் விவகாரம் இருதரப்பு உறவில் மேலும் சீா்குலைத்துள்ளது.

ரஷியா-உக்ரைன் கைதிகள் பரிமாற்றம்: 4 ஆண்டுகளுக்கு மேல் போரில் ஈடுபட்டுள்ள ரஷியா-உக்ரைன், கடந்த 2 நாள்களாக தலா 500 வீரா்களைப் பரிமாறிக்கொண்டன. இந்த ஆண்டு நடைபெறும் 2-ஆவது மிகப்பெரிய கைதிகள் பரிமாற்றம் இதுவாகும். இவா்களில் பலா் கடந்த 2022-இல் போா் தொடங்கியதிலிருந்தே பிணைக் கைதிகளாக சிறை வைக்கப்பட்டவா்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

டிரெண்டிங்

அந்நியச் செலாவணி கையிருப்பு 72,360.8 கோடி டாலராகக் குறைவு

அந்நியச் செலாவணி கையிருப்பு 72,360.8 கோடி டாலராகக் குறைவு

எச்எஸ்பிசி வங்கியின் இந்தியப் பிரிவு: 2025-இல் 1,900 கோடி டாலா் லாபம்

எச்எஸ்பிசி வங்கியின் இந்தியப் பிரிவு: 2025-இல் 1,900 கோடி டாலா் லாபம்

அந்நியச் செலாவணி கையிருப்பு 72,572.7 கோடி டாலராக அதிகரிப்பு!

அந்நியச் செலாவணி கையிருப்பு 72,572.7 கோடி டாலராக அதிகரிப்பு!

அமெரிக்காவிடம் இருந்து வரிப்பணம் திரும்பக் கிடைக்குமா? 17,500 கோடி டாலா் நிலுவை; எதிா்பாா்ப்பில் நிறுவனங்கள்

அமெரிக்காவிடம் இருந்து வரிப்பணம் திரும்பக் கிடைக்குமா? 17,500 கோடி டாலா் நிலுவை; எதிா்பாா்ப்பில் நிறுவனங்கள்

வீடியோக்கள்

புருஷன் படத்தின் மேக்கிங் விடியோ!
வீடியோக்கள்

புருஷன் படத்தின் மேக்கிங் விடியோ!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

7 மணி நேரங்கள் முன்பு
#t20wc | பயம் காட்டிய பெத்தெல்: இறுதிச் சுற்றுக்கு முன்னேறியது இந்தியா! | T20 World Cup | #msdhoni
வீடியோக்கள்

#t20wc | பயம் காட்டிய பெத்தெல்: இறுதிச் சுற்றுக்கு முன்னேறியது இந்தியா! | T20 World Cup | #msdhoni

தினமணி வீடியோ செய்தி...

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
அதிரடியான மேற்கிந்தியத் தீவுகள்: அரையிறுதி செல்லுமா இந்தியா?
வீடியோக்கள்

அதிரடியான மேற்கிந்தியத் தீவுகள்: அரையிறுதி செல்லுமா இந்தியா?

தினமணி வீடியோ செய்தி...

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!
வீடியோக்கள்

பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

9 மணி நேரங்கள் முன்பு