வியத்நாம்: ஆளும் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி அமோக வெற்றி!

தென்கிழக்காசிய நாடான வியத்நாமில் கடந்த 15-ஆம் தேதி நடைபெற்ற பொதுத் தோ்தலில் ஆளும் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி அமோக வெற்றி பெற்றது.

Updated On :23 மார்ச் 2026, 8:54 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

தென்கிழக்காசிய நாடான வியத்நாமில் கடந்த 15-ஆம் தேதி நடைபெற்ற பொதுத் தோ்தலில் ஆளும் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி அமோக வெற்றி பெற்றது.

இத்தோ்தலில் 99 சதவீதத்துக்கும் அதிகமான வாக்குகள் பதிவாகி சாதனை படைத்த நிலையில், அதிகாரபூா்வ முடிவுகளில் நாடாளுமன்றத்தின் மொத்தமுள்ள 500 இடங்களில் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி 482 இடங்களை (96 சதவீதம்) வென்றது. மீதமுள்ள 18 இடங்களில் மட்டுமே கட்சி சாராத சுயேச்சைகள் மற்றும் பிற வேட்பாளா்கள் வெற்றி பெற்றனா்.

வியத்நாம் தோ்தல் ஆணையம் வெளியிட்டுள்ள தகவலின்படி, கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் தற்போதைய பொதுச் செயலா் டோ லாம் ஹனோய் தொகுதியில் போட்டியிட்டு, பெரும் வாக்கு வித்தியாசத்தில் வென்றாா்.

வரும் ஏப். 6-ஆம் தேதி புதிய நாடாளுமன்றத்தின் முதல் கூட்டத்தொடா் கூடி, நாட்டின் புதிய அதிபா் மற்றும் பிரதமா் உள்ளிட்ட முக்கியப் பதவிகளுக்கு முறைப்படி ஒப்புதல் அளிக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

மார்ச் 23இல் திருத்தணியில் பிரசாரத்தை தொடங்கும் சீமான்

மார்ச் 23இல் திருத்தணியில் பிரசாரத்தை தொடங்கும் சீமான்

99.93% வாக்குகள்... வடகொரிய அதிபர் தேர்தலில் கிம் ஜோங் உன் அமோக வெற்றி!

99.93% வாக்குகள்... வடகொரிய அதிபர் தேர்தலில் கிம் ஜோங் உன் அமோக வெற்றி!

தேர்தல் 1952: முடிவுகள் வெளியாகி இரு மாதங்களுக்குப் பின் பதவியேற்ற காங்கிரஸ் அமைச்சரவை!

தேர்தல் 1952: முடிவுகள் வெளியாகி இரு மாதங்களுக்குப் பின் பதவியேற்ற காங்கிரஸ் அமைச்சரவை!

தெலங்கானா உள்ளாட்சித் தோ்தலில் காங்கிரஸ் அமோக வெற்றி: ராகுல், கார்கே பெருமிதம்!

தெலங்கானா உள்ளாட்சித் தோ்தலில் காங்கிரஸ் அமோக வெற்றி: ராகுல், கார்கே பெருமிதம்!

