Dinamani
விருப்பமான தொகுதிகள் கிடைத்துள்ளன: தொல்.திருமாவளவன் பாகிஸ்தானில் நிலநடுக்கம்: மக்கள் பீதி! காஞ்சிபுரம் உள்பட 4 மாவட்ட எஸ்.பி.க்கள் மாற்றம்! தேர்தல் ஆணையம் உத்தரவு!!வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் சேர்க்க 6.48 லட்சம் பேர் விண்ணப்பம்! பெரம்பூரில் நாளை விஜய்யின் பிரசாரத்திற்கு அனுமதி மறுப்பு!சட்டப்பேரவைத் தேர்தல்: ஏப்.23 பொது விடுமுறை!
/
உலகம்

பாகிஸ்தானில் நிலநடுக்கம்: மக்கள் பீதி!

பாகிஸ்தானில் நிலநடுக்கம் உணரப்பட்டதால் மக்கள் பீதியடைந்தனர்.

நிலநடுக்கம்.

Updated On :27 மார்ச் 2026, 3:13 pm

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

பாகிஸ்தானில் உள்ள சிந்து மாகாணத்தின் பல பகுதிகளில் வெள்ளிக்கிழமை மதியம் நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது. இது ரிக்டர் அளவில் 5.1ஆகப் பதிவானதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

நிலநடுக்கத்தின் மையப்புள்ளி ஷாஹ்தகோட்டிற்கு மேற்கே சுமார் 74 கி.மீ தொலைவிலும், 14 கி.மீ ஆழத்திலும் இருந்தது.

கராச்சியிலிருந்து வடகிழக்கே சுமார் 470 கி.மீ தொலைவில் உள்ள ஷாஹ்தகோட்டில், மக்கள் தொழுகைக்குத் தயாராகிக் கொண்டிருந்தபோது இந்த நில அதிர்வுகள் உணரப்பட்டன.

இதனால் பீதியடைந்த மக்கள் வீடுகளையும் வணிக நிறுவனங்களையும் விட்டு வெளியே ஓடிவந்ததாக உள்ளூர் போலீஸ் அதிகாரி ஒருவர் தெரிவித்தார்.

நில அதிர்வுகள் வலுவாக இருந்ததோடு அவை நகரம் முழுவதும் உணரப்பட்டன என்று போலீஸ் அதிகாரி கரீம் ஷா கூறினார்.

இருப்பினும் நகரத்திலோ அல்லது அதைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளிலோ இதுவரை உயிரிழப்புகளோ அல்லது பெரிய சேதங்களோ ஏற்படவில்லை என்று அவர் தெரிவித்தார்.

கடந்த ஆண்டு முதல் கராச்சி நகரம் தொடர்ச்சியான சிறிய நிலநடுக்கங்களால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.

Summary

A 5.1 magnitude earthquake hit several areas of Sindh province in Pakistan on Friday, causing panic among citizens.

போபால் எய்ம்ஸ் அருகே கட்டுமானத்தின் மேல்தளம் இடிந்து 8 பேர் காயம்!

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பாகிஸ்தானில் ரயில் தடம் புரண்டது! 25 பயணிகள் படுகாயம்!

பாகிஸ்தானில் எரிபொருள் தட்டுப்பாடு பீதி: பெட்ரோல் நிலைய துப்பாக்கிச்சூட்டில் ஒருவா் உயிரிழப்பு

பாகிஸ்தானில் மீண்டும் நிலநடுக்கம்

பாகிஸ்தானில் அடுத்தடுத்து நிலநடுக்கம்

