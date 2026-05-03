Dinamani
வாக்கு எண்ணிக்கை: தயார் நிலையில் மேற்கு வங்கம் - தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரிஉலக பத்திரிகை சுதந்திர குறியீட்டு பட்டியலில் இந்தியா தொடர் சரிவு! கார்கே விமர்சனம்கேரளத்தில் காங்கிரஸ் வெல்லும்; நாளை பிற்பகலுக்குள் வெற்றி உறுதியாகிவிடும் - சசிதரூர்பாஜக வெற்றி பெற 10 ஆயுள் காலம் போதாது: திரிணமூல் காங்கிரஸ் விமர்சனம்ஈரானிலிருந்து திரும்பும் வழியிலேயே கியூபாவைக் கைப்பற்றலாம்: டிரம்ப்!விமான நிலையங்கள் பயன்பாட்டில் சென்னை முதலிடம்!தமிழகத்தில் நாளை 14 மாவட்டங்களில் கனமழை
/
உலகம்

போரை நிறுத்த 30 நாள்களுக்குள் தீர்வு: அமெரிக்காவை முடிவெடுக்கச் சொல்லும் ஈரான்!

அமெரிக்காவிடம் புதிய முன்மொழிவை வழங்கியுள்ள ஈரான்...

News image

ஹோர்முஸ் நீரிணையில் அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப்பின் வாய் தைக்கப்பட்டது போன்ற படம் கொண்ட விளம்பரப் பலகை ஈரான் தலைநகரில் வைக்கப்பட்டுள்ளது. - AP

Updated On :3 மே 2026, 2:23 pm

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

அமெரிக்கா, ஈரான் இடையேயான பிரச்னைகளை 30 நாள்களுக்குள் தீர்க்கவேண்டும் என்றும், போர் நிறுத்தத்தை நீட்டிக்காமல் போரை முடிவுக்குக் கொண்டு வரவேண்டும் என்றும் அமெரிக்காவிடம் ஈரான் புதிய முன்மொழிவை அளித்துள்ளது.

போரை முடிவுக்குக் கொண்டுவருவதற்கான ஈரானின் புதிய முன்மொழிவை தான் பரிசீலித்து வருவதாக நேற்று (மே 2) தெரிவித்த அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப், அது அவர்களுடனான உடன்படிக்கை மேற்கொள்ள வழிவகுக்குமா என்பது சந்தேகமே எனத் கூறியிருந்தார்.

ஈரானின் 14 அம்சத் திட்டங்கள் கொண்ட முன்மொழிவில், போர் நிறுத்தத்தை நீட்டிப்பதற்குப் பதிலாக போரை முடிவுக்குக் கொண்டுவர அழைப்பு விடுக்கப்பட்டிருந்தது.

அமெரிக்காவின் 9 அம்சத் திட்டங்கள் கொண்ட முன்மொழிவிற்கு மறுப்பு தெரிவித்து முன்வைக்கப்பட்ட ஈரானின் முன்மொழிவில், ‘அமெரிக்கா ஈரான் மீதான தடைகளை நீக்கி கடற்படை முற்றுகையை முடிவுக்குக் கொண்டு வரவும், ஈரானிலிருந்து படைகளைத் திரும்பப் பெறுவதற்கும், லெபனானில் இஸ்ரேலின் தாக்குதல் நடவடிக்கைகள் உள்பட அனைத்துப் போர் நடவடிக்கைகளையும் நிறுத்துவதற்கும் அழைப்பு விடுக்கிறது’ என்று ஈரான் பாதுகாப்பு அமைச்சகத்துடன் நெருங்கிய தொடர்பு கொண்டுள்ள செய்தி நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.

ஈரான், அமெரிக்கா இடையே பாகிஸ்தான் மத்தியஸ்தம் செய்திருந்த நிலையில் பாகிஸ்தான் மூலம் ஈரான் இந்த பதிலை அனுப்பியதாகக் கூறப்படுகிறது. மேலும், பாகிஸ்தான் தொடர்ந்து இந்தப் போரை முடிவுக்குக் கொண்டுவர முயற்சி செய்துவருவதாகவும் செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன.

ஈரானின் முந்தைய முன்மொழிவை கடந்த வாரம் டிரம்ப் நிராகரித்திருந்தார். இருப்பினும், 3 வாரகால போர் நிறுத்தத்தைத் தொடர்ந்து பேச்சுவார்த்தைகள் நடைபெற்று வருகின்றன.

Summary

Solution to End War Within 30 Days: Iran Calls on US to Make a Decision

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

போர் நிறுத்தம்! அமெரிக்காவிடம் புதிய முன்மொழிவை வழங்கிய ஈரான்!

போர் நிறுத்தம்! அமெரிக்காவிடம் புதிய முன்மொழிவை வழங்கிய ஈரான்!

20 ஆண்டுகளில் முதல்முறை! அமெரிக்காவின் 2 அதிநவீன போர் விமானங்களைச் சுட்டு வீழ்த்திய ஈரான்!

20 ஆண்டுகளில் முதல்முறை! அமெரிக்காவின் 2 அதிநவீன போர் விமானங்களைச் சுட்டு வீழ்த்திய ஈரான்!

போர்நிறுத்தம் கோரவில்லை; அமெரிக்கா தண்டிக்கப்படும் வரை போர் தொடரும்! - டிரம்ப்புக்கு ஈரான் பதிலடி!

போர்நிறுத்தம் கோரவில்லை; அமெரிக்கா தண்டிக்கப்படும் வரை போர் தொடரும்! - டிரம்ப்புக்கு ஈரான் பதிலடி!

ஈரான் போரை முடிவுக்குக் கொண்டு வருவது குறித்து பரிசீலனை: டிரம்ப்

ஈரான் போரை முடிவுக்குக் கொண்டு வருவது குறித்து பரிசீலனை: டிரம்ப்

வீடியோக்கள்

அம்மா அம்மாதான் பாடல்!
வீடியோக்கள்

அம்மா அம்மாதான் பாடல்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

44 நிமிடங்கள் முன்பு
தோழர்களை நெறிப்படுத்த மட்டுமே அந்த விடியோ! Thiruma விளக்கம்! | VCK
வீடியோக்கள்

தோழர்களை நெறிப்படுத்த மட்டுமே அந்த விடியோ! Thiruma விளக்கம்! | VCK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

1 மணி நேரம் முன்பு
பிளே ஆஃப் செல்ல சிஎஸ்கே இதையெல்லாம் செய்யக் கூடாது? | CSK vs MI | Chennai Super Kings |
வீடியோக்கள்

பிளே ஆஃப் செல்ல சிஎஸ்கே இதையெல்லாம் செய்யக் கூடாது? | CSK vs MI | Chennai Super Kings |

தினமணி செய்திச் சேவை

2 மணி நேரங்கள் முன்பு
நாளை தீர்ப்பு ...யாருக்குச் சாதகம் ? | TN Election Results 2026 | DMK | ADMK | NTK | TVK
வீடியோக்கள்

நாளை தீர்ப்பு ...யாருக்குச் சாதகம் ? | TN Election Results 2026 | DMK | ADMK | NTK | TVK

தினமணி செய்திச் சேவை

7 மணி நேரங்கள் முன்பு