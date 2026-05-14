Dinamani
திருச்சி கிழக்கு தொகுதி காலியானதாக அறிவிப்பு!அரசு ஊழியர்களுக்கு அகவிலைப்படி 2% உயர்வு: முதல்வர் விஜய் அறிவிப்பு!தோல்விக்குப் பொறுப்பேற்கிறேன்; செயல்பட முடியாதவர்கள் விலகலாம்! மு.க. ஸ்டாலின் மே மாத மகளிர் உரிமைத் தொகை விரைவில் கிடைக்கும்! முதல்வர் விஜய்கேரள முதல்வராக வி.டி. சதீசன் தேர்வு! தாத்தா, பாட்டியைக் கொன்று எரித்த பேரன்! மதுபோதையில் விபரீதம்!மாணவர்களுக்கு ரூ. 1,000 உதவித் தொகை வரவுவைப்பு! நாளை மகளிர் உரிமைத் தொகை?சீனாவில் ஷி ஜின்பிங்குடன் டிரம்ப் சந்திப்பு! சர்க்கரை ஏற்றுமதிக்கு செப். 30 வரை தடை: மத்திய அரசுஓவர்டன் விலகல்! சிஎஸ்கே அணிக்கு மேலும் பின்னடைவு!
/
உலகம்

ஹோர்முஸ் நீரிணைக்கு சுங்கக் கட்டணம் விதிக்கக் கூடாது! - டிரம்ப் உடனான சந்திப்பில் சீன அதிபர் கறார்!

ஹோர்முஸ் நீரிணை விவகாரம் பற்றி அமெரிக்க மற்றும் சீன அதிபர்கள் உரையாடியது குறித்து...

News image

அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் உடன் சீன அதிபர் ஷி ஜின்பிங்... - AFP

Updated On :8 நிமிடங்கள் முன்பு

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் அரசு முறைப் பயணமாக சீனா நாட்டுக்குச் சென்றுள்ள நிலையில் ஹோர்முஸ் நீரிணை விவகாரம் குறித்து அந்நாட்டு அதிபர் ஷி ஜின்பிங்குடன் உரையாடியுள்ளார்.

இந்தச் சந்திப்பில், உலக எரிபொருள் விநியோகத்தை சீராக்க ஹோர்முஸ் நீரிணை முழுவதுமாகத் திறக்கப்பட வேண்டுமென இருநாட்டு அதிபர்களும் முன்மொழிந்ததாக, அமெரிக்க அதிபரின் வெள்ளை மாளிகை வெளியிட்ட செய்தியில் கூறப்பட்டுள்ளது.

இதனைத் தொடர்ந்து, ஈரான் மற்றும் அமெரிக்கா இடையில் போர் தொடங்கியது முதல் முடக்கப்பட்டுள்ள ஹோர்முஸ் நீரிணை வழியாக கப்பல்கள் செல்ல சுங்கக் கட்டணம் விதிக்கக் கூடாது எனக் கூறி சீன அதிபர் ஜின்பிங் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளார்.

இத்துடன், வியாழக்கிழமை (மே 14) காலை நடைபெற்ற அதிபர் டிரம்ப் உடனான சந்திப்பில், வளைகுடா நாடுகளைத் தவிர்த்து அமெரிக்காவிடம் சீனா கச்சா எண்ணெய் வாங்குவது குறித்த ஆலோசனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.

மேலும், அமெரிக்காவுக்குள் சட்டவிரோதமாக விற்கப்படும் ஃபெண்டானில் உள்ளிட்ட போதைப் பொருள்களின் கடத்தலைத் தடுப்பது குறித்தும், அமெரிக்காவிடம் இருந்து வேளாண் பொருள்களை சீனா இறக்குமதி செய்வது குறித்தும் இருதரப்பினரும் விவாதங்கள் மேற்கொண்டது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

Trump held discussions with President Xi Jinping regarding the issue of the Strait of Hormuz.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

ஹோர்முஸ் நீரிணையைத் திறக்காவிட்டால்..! - ஈரானுக்கு டிரம்ப் மீண்டும் எச்சரிக்கை!

ஹோர்முஸ் நீரிணையைத் திறக்காவிட்டால்..! - ஈரானுக்கு டிரம்ப் மீண்டும் எச்சரிக்கை!

டிரம்ப்பின் நீரிணை! ஹோர்முஸை பெயர்மாற்றம் செய்து அமெரிக்க அதிபர் வெளியிட்ட வரைபடம்!

டிரம்ப்பின் நீரிணை! ஹோர்முஸை பெயர்மாற்றம் செய்து அமெரிக்க அதிபர் வெளியிட்ட வரைபடம்!

ஹோர்முஸ் நீரிணை திறக்க ஈரான் விருப்பம்: டிரம்ப் பேச்சு

ஹோர்முஸ் நீரிணை திறக்க ஈரான் விருப்பம்: டிரம்ப் பேச்சு

ஹோர்முஸ் நீரிணை: சீன, ஈரான் வெளியுறவு அமைச்சர்கள் தொலைபேசியில் உரையாடல்!

ஹோர்முஸ் நீரிணை: சீன, ஈரான் வெளியுறவு அமைச்சர்கள் தொலைபேசியில் உரையாடல்!

விடியோக்கள்

எடப்பாடி பழனிசாமியின் உத்தரவு செல்லாது! பொதுக்குழுவைக் கூட்ட வேண்டும்! - S.P. Velumani பேட்டி
வீடியோக்கள்

எடப்பாடி பழனிசாமியின் உத்தரவு செல்லாது! பொதுக்குழுவைக் கூட்ட வேண்டும்! - S.P. Velumani பேட்டி

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

15 நிமிடங்கள் முன்பு
Podcast | பெரும்பான்மையை நிரூபித்த தவெக: தவறிய அதிமுக! | News and Views | Epi - 34
வீடியோக்கள்

Podcast | பெரும்பான்மையை நிரூபித்த தவெக: தவறிய அதிமுக! | News and Views | Epi - 34

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

20 மணி நேரங்கள் முன்பு
திமுக ஆதரவுடன் முதல்வராக முயன்ற EPS! சி.வி. சண்முகம் பரபரப்புக் குற்றச்சாட்டு! | ADMK
வீடியோக்கள்

திமுக ஆதரவுடன் முதல்வராக முயன்ற EPS! சி.வி. சண்முகம் பரபரப்புக் குற்றச்சாட்டு! | ADMK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

13 மே 2026, 4:19 pm IST
"துரோகம்! அமைச்சரவை ஆசை!" EPS விமர்சனம்! | EPS | ADMK
வீடியோக்கள்

"துரோகம்! அமைச்சரவை ஆசை!" EPS விமர்சனம்! | EPS | ADMK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

13 மே 2026, 2:48 pm IST