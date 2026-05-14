சீனாவில் ஷி ஜின்பிங்குடன் டிரம்ப் சந்திப்பு!

Updated On :1 மணி நேரம் முன்பு

சீனாவுக்கு 3 நாள்கள் அரசுமுறைப் பயணம் மேற்கொண்டுள்ள அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப், பெய்ஜிங்கில் சீன அதிபர் ஷி ஜின்பிங்கை சந்தித்தார்.

ரஷியா உள்ளிட்ட நட்பு நாடுகளின் தலைவர்கள் கடந்த காலங்களில் சீனாவுக்கு வருகை தந்தபோது அந்நாட்டின் அமைச்சர்களே நேரில் வரவேற்றனர். ஆனால், நேற்று பெய்ஜிங் வந்திறங்கிய டிரம்ப்பை விமான நிலையத்துக்குச் சென்று சீன துணை அதிபா் ஹான் ஜெங்கே வரவேற்றார்.

இந்த நிலையில், பெய்ஜிங்கில் உள்ள சீன அதிபர் ஷி ஜின்பிங் மாளிகைக்கு இன்று காலை வருகை தந்த டிரம்ப்புக்கு சிறப்பான வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது.

இதனைத் தொடர்ந்து, டிரம்ப் மற்றும் ஷி ஜின்பிங் தலைமையில் இருநாட்டுத் தலைவர்களின் பேச்சுவார்த்தை தொடங்கி நடைபெற்று வருகின்றன.

இரு நாடுகளுக்கு இடையேயான வா்த்தக ஒப்பந்தம், ஈரான் போா் உள்ளிட்ட பல முக்கிய விவகாரங்கள் குறித்து ஆலோசனை நடத்தி வருகின்றனர்.

இப்பயணத்தில் டிரம்ப்புடன் அவரின் மகன் எரிக், மருமகள் லாரா, டெஸ்லா நிறுவனா் எலான் மஸ்க் ஆகியோரும் இடம்பெற்றுள்ளனர்.

US President Donald Trump Meets China President Xi Jinping in Beijing!

சீனா சென்றார் அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப்!

மே 13-15இல் சீனா செல்கிறார் அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப்

டிரம்ப்பின் நீரிணை! ஹோர்முஸை பெயர்மாற்றம் செய்து அமெரிக்க அதிபர் வெளியிட்ட வரைபடம்!

இந்தியா நரகத்தின் குழியா? டிரம்ப்பின் கருத்தால் சர்ச்சை!

Podcast | பெரும்பான்மையை நிரூபித்த தவெக: தவறிய அதிமுக! | News and Views | Epi - 34
திமுக ஆதரவுடன் முதல்வராக முயன்ற EPS! சி.வி. சண்முகம் பரபரப்புக் குற்றச்சாட்டு! | ADMK
"துரோகம்! அமைச்சரவை ஆசை!" EPS விமர்சனம்! | EPS | ADMK
குதிரை பேரமா? பிரேமலதாவின் கேள்விக்கு பேரவையில் விஜய் பதில்! | TVK | DMDK
