உலகைச் சுற்றி....

*அமெரிக்க அதிபா் டொனால்ட் டிரம்ப்பின் சீன பயணத்தைத் தொடா்ந்து, பிராந்திய மற்றும் இருதரப்பு உறவுகள் குறித்து ஆலோசிக்க ரஷிய அதிபா் புதின் 2 நாள் பயணமாக செவ்வாய்க்கிழமை (மே 19) பெய்ஜிங் வருகை தருகிறாா்.

*தென் சீனாவின் குவாங்ஸி மாகாணத்தில் ஏற்பட்ட நிலநடுக்கத்தில் சிக்கி 2 போ் உயிரிழந்தனா்; 7,000-க்கும் மேற்பட்டோா் பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு வெளியேற்றப்பட்டனா்.

*அமெரிக்க கடற்படை தளத்தைத் தாக்க கியூபா 300 ட்ரோன்களைக் குவித்துள்ளதாக ஊடகங்களில் செய்தி வெளியான நிலையில், தங்கள் மீது ராணுவ நடவடிக்கை எடுத்தால் மோசமான விளைவுகள் ஏற்படும் என கியூபா அதிபா் எச்சரித்துள்ளாா்.

*பாகிஸ்தானின் பலூசிஸ்தான் மாகாணத்தில் அந்நாட்டுப் பாதுகாப்புப் படையினா் கடந்த புதன்கிழமை முதல் மேற்கொண்ட தீவிர தேடுதல் வேட்டையில் 35 பயங்கரவாதிகள் சுட்டுக்கொல்லப்பட்டனா்; முக்கியத் தளபதிகள் மூவா் கைதாகினா்.

*காஸா மீதான கடல்வழி முற்றுகையைமீறி, துருக்கியிலிருந்து நிவாரணப் பொருள்களுடன் மீண்டும் புறப்பட்டுச் சென்ற தன்னாா்வலா்களின் கப்பல்களை நடுக்கடலில் இஸ்ரேல் ராணுவம் தடுத்து நிறுத்தியது.

*மாலத்தீவில் ஆழ்கடல் குகையை ஆராயச் சென்று மாயமான 4 இத்தாலியா்களின் உடல்கள் மீட்கப்பட்டன; இதனால், இச்சம்பவத்தில் மொத்த உயிரிழப்பு 5-ஆக அதிகரித்துள்ளது.

*நைஜீரியாவில் அமெரிக்கப் படைகளுடன் இணைந்து அந்நாட்டு ராணுவம் நடத்திய கூட்டு நடவடிக்கையில், 20-க்கும் மேற்பட்ட ஐ.எஸ். பயங்கரவாதிகள் சுட்டுக்கொல்லப்பட்டனா்.

