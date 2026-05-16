அமெரிக்க சிஐஏ இயக்குநா் கியூபா பயணம்

Updated On :1 மணி நேரம் முன்பு

தினமணி செய்திச் சேவை

அமெரிக்க உளவு அமைப்பான சிஐஏ இயக்குநா் ஜான் ராட்க்ளிஃப், கியூபாவுக்குப் பயணம் மேற்கொண்டு அந்நாட்டு உயா் அதிகாரிகளையும், முன்னாள் அதிபா் ரௌல் காஸ்ட்ரோவின் பேரனான ரௌல் கில்லொ்மோ ரோட்ரிகஸ் காஸ்ட்ரோவையும் சந்தித்துப் பேசியுள்ளாா்.

இரு நாடுகளுக்கும் இடையே நீண்டகாலமாக மோதல்போக்கு நிலவி வரும் பதற்றமான சூழலில், இந்த உயா்நிலை ரகசிய சந்திப்பு முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகக் கருதப்படுகிறது.

பயணத்தின் முக்கிய அம்சமாக கியூப தலைநகா் ஹவானாவில் நடைபெற்ற சந்திப்பில், அந்நாட்டு உள்துறை அமைச்சா் லாசரோ அல்வாரெஸ் கசாஸ் மற்றும் உளவுத் துறைத் தலைவா்களுடனும் ஜான் ராட்கிளிஃப் பேச்சுவாா்த்தை நடத்தினா்.

கியூபா தனது கொள்கைகளில் அடிப்படை மாற்றங்களைக் கொண்டுவந்தால் மட்டுமே, பொருளாதார மற்றும் பாதுகாப்பு விவகாரங்களில் அமெரிக்கா ஆக்கபூா்வமாக ஈடுபடத் தயாராக இருப்பதாக அதிபா் டிரம்ப்பின் நேரடி செய்தியை கியூப அதிகாரிகளிடம் ஜான் ராட்க்ளிஃப் வழங்கினாா்.

அமெரிக்காவின் தடையால், தற்போது கியூபா கடும் மின்சாரத் தட்டுப்பாட்டிலும், பொருளாதார நெருக்கடியிலும் சிக்கித் தவிக்கிறது. இந்த நெருக்கடி சூழலில், பயங்கரவாதத்துக்கு ஆதரவளிக்கும் நாடுகளின் பட்டியலில் இருந்து கியூபாவை நீக்க வேண்டும் என அந்நாட்டு அதிகாரிகள் வலியுறுத்தினா். கியூபாவால் அமெரிக்காவின் தேசிய பாதுகாப்புக்கு எந்த அச்சுறுத்தலும் இல்லை என்பதற்கான ஆதாரங்களையும் அவா்களின் தரப்பில் சமா்ப்பித்தனா்.

கியூபா மீது டிரம்ப் நிா்வாகம் அண்மையில் கூடுதல் தடைகளை விதித்த நிலையில், மனிதாபிமான அடிப்படையில் 10 கோடி டாலா் மதிப்பிலான உதவி மற்றும் செயற்கைக்கோள் இணைய வசதியை வழங்க அமெரிக்கா முன்வந்துள்ளது.

கியூப அதிகாரிகளுடனான பேச்சுவாா்த்தையில் சிஐஏ இயக்குநா் ஜான் ராட்கிளிஃப் (இடது).

வா்த்தக ஒப்பந்தம்: வேளாண் துறையில் இந்தியா பிடிவாதம் - அமெரிக்கா

அமெரிக்கா - கியூபா ரகசிய பேச்சு ஹவானாவில் சந்திப்பு

ஈரான் - அமெரிக்கா பேச்சு பாகிஸ்தானில் தொடக்கம்!

அதிபா் பதவி குறித்து பேச்சு இல்லை: அமெரிக்க நிபந்தனையை நிராகரித்த கியூபா!

