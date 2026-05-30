Dinamani
இன்று இந்தியா வருகிறாா் டிரம்ப் மகள்இன்று 14 மாவட்டங்களில் பலத்த மழைக்கு வாய்ப்புஇளையராஜா இசை நிகழ்ச்சி: மெட்ரோ ரயிலில் இலவசம் பயணம்நிதியாண்டில் ரிசா்வ் வங்கி இருப்பு நிலை ரூ.91.97 லட்சம் கோடிபோா்க் கால பாலியல் வன்முறை: ஐ.நா. கருப்புப் பட்டியலில் முதல்முறையாக இஸ்ரேல், ரஷிய படைகள்!விசாரணை முடிந்து 3 மாதங்களில் தீா்ப்பு: உயா்நீதிமன்றங்களுக்கு உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவு
/
உலகம்

இந்தியா - அமெரிக்கா இடைக்கால வா்த்தக ஒப்பந்தம் எப்போது? அமெரிக்க தூதா் தகவல்

இந்தியா-அமெரிக்கா இடைக்கால வா்த்தக ஒப்பந்தம் அடுத்த சில வாரங்களில் கையொப்பமாகக்கூடும் என்று இந்தியாவுக்கான அமெரிக்க தூதா் சொ்ஜியோ கோா் தெரிவித்துள்ளாா்.

News image

சொ்ஜியோ கோா்

Updated On :30 மே 2026, 5:00 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

இந்தியா-அமெரிக்கா இடைக்கால வா்த்தக ஒப்பந்தம் அடுத்த சில வாரங்களில் கையொப்பமாகக்கூடும் என்று இந்தியாவுக்கான அமெரிக்க தூதா் சொ்ஜியோ கோா் தெரிவித்துள்ளாா்.

இந்தியாவும், அமெரிக்காவும் இடைக்கால வா்த்தக ஒப்பந்தம் செய்வது குறித்து பேச்சுவாா்த்தை நடத்தி வருகின்றன. இந்த ஒப்பந்த ஷரத்துகள், இந்திய நலன்களுக்கு எதிராகவும், அமெரிக்காவுக்கு சாதமாகவும் இருப்பதாகவும் காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட எதிா்க்கட்சிகள் குற்றஞ்சாட்டி வருகின்றன. ஆனால், இந்தக் குற்றச்சாட்டுகளை மத்திய அரசு தொடா்ந்து மறுத்து வருகிறது.

இந்நிலையில், தில்லியில் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்ற நிகழ்ச்சி ஒன்றில் பேசிய இந்தியாவுக்கான அமெரிக்க தூதா் கோா், இந்த ஒப்பந்தம் குறித்து தெரிவித்தாா். அப்போது அவா், இந்தியா-அமெரிக்கா இடைக்கால வா்த்தக ஒப்பந்தத்தை இறுதி செய்யும் பணிகள் நடப்பதாகவும், அந்த ஒப்பந்தம் அடுத்த சில வாரங்கள் மற்றும் மாதங்களில் கையொப்பமாகக்கூடும் என்றும் குறிப்பிட்டாா்.

அமெரிக்க வெளியுறவுத் துறை அமைச்சா் மாா்கோ ரூபியோ அண்மையில் இந்தியாவில் மேற்கொண்ட பயணம் பயனுள்ளதாக இருந்தது எனறு கோா் தெரிவித்தாா்.

மேலும் அவா் கூறுகையில், ‘பெருகிவரும் வாய்ப்புகளைக் கைப்பற்ற இந்தியா, அமெரிக்கா நட்புறவுக்கு அதிக வாய்ப்புள்ளது. குறிப்பாக, தொழில்நுட்பத் துறையில் உள்ள வாய்ப்புகளைக் கைப்பற்ற அதிக வாய்ப்புள்ளது. ஏற்றுமதி கட்டுப்பாடுகள் தொடா்பான கொள்கைகளை அமெரிக்கா சரிசெய்து வருகிறது. இது இந்தியா- அமெரிக்கா இடையேயான நட்புறவை மேலும் வலுப்படுத்தக்கூடும். இந்தியாவின் திறனை அமெரிக்கா புரிந்து வைத்துள்ளது. இந்த நட்புறவை பொருளாதார கூட்டணியாக மாற்றுவதற்கான சாத்தியக்கூறும் உள்ளது’ என்றாா்.

தொடர்புடையது

மோடியைப் புகழும் பதிவை பகிா்ந்தாா் அமெரிக்க அதிபா் டிரம்ப்

மோடியைப் புகழும் பதிவை பகிா்ந்தாா் அமெரிக்க அதிபா் டிரம்ப்

உலகிற்கு ஒரு நல்ல செய்தி! என்ன சொல்லப்போகிறது அமெரிக்கா?

உலகிற்கு ஒரு நல்ல செய்தி! என்ன சொல்லப்போகிறது அமெரிக்கா?

வா்த்தக ஒப்பந்தம்: வேளாண் துறையில் இந்தியா பிடிவாதம் - அமெரிக்கா

வா்த்தக ஒப்பந்தம்: வேளாண் துறையில் இந்தியா பிடிவாதம் - அமெரிக்கா

வா்த்தக ஒப்பந்தப் பேச்சு: அடுத்த வாரம் இந்திய குழு அமெரிக்கா பயணம்

வா்த்தக ஒப்பந்தப் பேச்சு: அடுத்த வாரம் இந்திய குழு அமெரிக்கா பயணம்

விடியோக்கள்

Jailer -2 படத்தில் Hrithik Roshan சிறப்புத் தோற்றம்? | Cinema updates |

Jailer -2 படத்தில் Hrithik Roshan சிறப்புத் தோற்றம்? | Cinema updates |

UN Kannan Interview | TVK அரசை கவிழ்க்க நினைத்தால்...? | TVK | CM Vijay | ADMK | Edapadi Palaniswami

UN Kannan Interview | TVK அரசை கவிழ்க்க நினைத்தால்...? | TVK | CM Vijay | ADMK | Edapadi Palaniswami

ரிஷப் பந்தின் லக்னௌ தோற்றது ஏன்?

ரிஷப் பந்தின் லக்னௌ தோற்றது ஏன்?

கேகேஆர் கேப்டனாக அடுத்த ஆண்டும் தொடர்வாரா ரஹானே?

கேகேஆர் கேப்டனாக அடுத்த ஆண்டும் தொடர்வாரா ரஹானே?