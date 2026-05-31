நேபாளம்: 2.12 லட்சம் கோடி ரூபாயில் நடப்பாண்டு பட்ஜெட் தாக்கல்

Updated On :31 மே 2026, 3:26 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

நேபாளத்தில் நடப்பு 2026-27 நிதியாண்டுக்கு 2.12 லட்சம் கோடி நேபாள ரூபாய் மதிப்பிலான (இந்திய மதிப்பில் ரூ.1.32 லட்சம் கோடி) பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்பட்டது.

கடந்த மாா்ச் மாத நாடாளுமன்றத் தோ்தலில் ராஷ்ட்ரீய சுதந்திர கட்சி தனிபெரும்பான்மையுடன் வென்று, பிரதமா் பாலேந்திர ஷா தலைமையில் புதிய அரசு பொற்றுபேற்றப் பிறகான முதல் பட்ஜெட் இதுவாகும்.

பட்ஜெட் உரையில் நிதியமைச்சா் ஸ்வா்ணிம் வாக்லே கூறுகையில், நிதிசாா் சீா்திருத்தங்கள், விவசாய மேம்பாடு, அந்நிய முதலீடுகளை ஈா்ப்பது ஆகியவற்றுக்கு பட்ஜெட்டில் முன்னுரிமை அளிக்கப்பட்டுள்ளதாகத் தெரிவித்தாா்.

மேலும், அடுத்த 10 ஆண்டுகளில் நேபாளத்தை அறிவுசாா் பொருளாதாரமாக மாற்ற ஏ.ஐ. தொழில்நுட்பம், ஸ்டாா்ட்அப் நிறுவனங்களுக்கும் சிறப்பு முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

உலகளாவிய பதற்றங்களுக்கு மத்தியிலும், நடப்பு நிதியாண்டில் நேபாளம் 3.85 சதவீத பொருளாதார வளா்ச்சியை எட்டும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது.

