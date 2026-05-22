ஆசிய அளவிலான பாக்ஸ் லங்காடி போட்டி: 9 தங்கம் வென்ற வீரா்களுக்கு புதுச்சேரி முதல்வா் வாழ்த்து!

ஆசிய அளவிலான பாக்ஸ் லங்காடி போட்டியில் 9 போ் தங்கப்பதக்கம் வென்ற புதுச்சேரி வீரா்கள் முதல்வா் என்.ரங்கசாமியை சந்தித்து வாழ்த்து பெற்றனா்.

நேபாளத்தில் நடைபெற்ற ஆசிய அளவிலான பாக்ஸ் லங்காடி போட்டியில் தங்கப் பதக்கங்களை வென்ற 9 புதுச்சேரி வீரா்களை பாராட்டி வாழ்த்திய முதல்வா் என். ரங்கசாமி.

Updated On :23 மே 2026, 12:48 am IST

Updated On :23 மே 2026, 12:48 am IST

ஆசிய அளவிலான பாக்ஸ் லங்காடி போட்டியில் 9 போ் தங்கப்பதக்கம் வென்ற புதுச்சேரி வீரா்கள் முதல்வா் என்.ரங்கசாமியை வெள்ளிக்கிழமை சந்தித்து வாழ்த்து பெற்றனா்.

நேபாளத்தில் ஆசிய அளவிலான பாக்ஸ் லங்காடி போட்டி நடைபெற்றது. இதில் புதுச்சேரி பாக்ஸ் லங்காடி அசோசியேஷன் சாா்பில் 9 மாணவா்கள் பங்கேற்று அபாரமாக விளையாடி 9 தங்கப் பதக்கங்களை வென்றனா்.

இந்த சாதனை வீரா்கள் புதுச்சேரி திரும்பியதும் முதல்வா் என்.ரங்கசாமியை வெள்ளிக்கிழமை நேரில் சந்தித்து வாழ்த்துப் பெற்றனா். அப்போது முதல்வா் ரங்கசாமி ஒவ்வொரு மாணவருக்கும் அந்த தங்கப் பதக்கத்தை அணிவித்து, சான்றிதழ்கள் வழங்கிப் பாராட்டினாா்.

இதுபோன்று இன்னும் பல தேசிய, சா்வதேச போட்டிகளில் வெற்றி பெற்று புதுச்சேரிக்கும், நாட்டிற்கும் பெருமை சோ்க்க வேண்டும். அதற்கு புதுச்சேரி அரசு எப்போதும் உங்களுக்கு உறுதுணையாக இருக்கும் என்று மாணவா்களை முதல்வா் ஊக்குவித்து வாழ்த்தினாா்.

அப்போது, புதுச்சேரி பாக்ஸ் லங்காடி அசோசியேஷன் தலைவா் ஏகாம்பரம், செயலா் மாறன், பயிற்சியாளா்கள் வீரன், பஞ்சாட்சரம், நிா்வாகிகள் பாலு, பூபாலன், கிருஷ்ணன், சக்திவேல், சுரேந்திரன், பழனி, ராஜா, அரிகிருஷ்ணன், சத்தியா, தேவா, இளவேந்தன் உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா்.

சிலம்பம் போட்டியில் தங்கம் வென்ற மாணவருக்கு ரூ.50,000 ஊக்கத்தொகை

உற்சாக வெற்றி!

மாநில அளவிலான குத்துச்சண்டைப் போட்டி: காஞ்சிபுரம் வீரா்கள் 30 பேருக்கு தங்கப் பதக்கம்

தேசிய கடற்கரை கைப்பந்து போட்டி: பதக்கம் வென்ற மாணவ- மாணவியருக்கு வரவேற்பு

சிஎஸ்கே மேற்கொள்ள வேண்டிய மாற்றங்கள்! | Chennai Super Kings |

ஆ. ராசா மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும்! அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா | DMK | TVK

ஆ. ராசாவுக்கு அமைச்சர் வன்னியரசு பதிலடி

எரிபொருள் தட்டுப்பாடு! அரசு செய்ய வேண்டிய 2 முக்கியமான விஷயம்! Kamalhaasan

