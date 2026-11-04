The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
டிரம்ப்புக்கு அதிர்ச்சி! அமெரிக்க செனட், பிரதிநிதிகள் சபையை கைப்பற்றியது ஜனநாயகக் கட்சி!!அமெரிக்க தேர்தலில் இந்திய வம்சாவளி விவேக் ராமசுவாமி தோல்வி!நான் போட்டியிட்டிருந்தால் இமாலய வெற்றி பெற்றிருப்போம்! டிரம்ப்டிரம்ப்பின் குடியரசு கட்சிக்கு அதிர்ச்சி: செனட் சபையைக் கைப்பற்றியது ஜனநாயக கட்சி!தங்கம் விலை தொடர்ந்து உயர்வு! இன்றைய (நவ. 4) நிலவரம்!ரூ. 100-க்கு 10 காய்கறிகள்: வெற்றி சிறப்பு காய்கறி தொகுப்புத் திட்டம்!இடைக்காலத் தேர்தல்: டிரம்ப்பின் குடியரசுக் கட்சிக்கு பெரும் பின்னடைவு!நியூசிலாந்துக்கு எதிரான முதல் ஒருநாள்: இந்திய அணி டாஸ் வென்று பந்துவீச்சு!தேனி, கோவை மாவட்டங்களில் இன்று பலத்த மழைக்கு வாய்ப்புகுரூப் 4 தோ்வுக்கான விண்ணப்பம்: அவகாசம் நாளையுடன் நிறைவுமுரசு புயலால் இன்று 3 விரைவு ரயில்கள் ரத்து!அடுத்த பலப்பரீட்சை: இன்று முதல் ஒருநாள் கிரிக்கெட்

அமெரிக்க ஆளுநராக முதல் கருப்பின பெண் வெற்றி!

அமெரிக்க ஆளுநராக முதல் கருப்பின பெண் வெற்றி பெற்றிருப்பது பற்றி...

Keisha Lance Bottoms

கீஷா லான்ஸ் பாட்டம்ஸ் - AP

Updated On :

அமெரிக்காவில் நடைபெற்ற இடைக்கால தேர்தலில் ஜார்ஜியா மாகாணத்தின் ஆளுநராக ஜனநாயகக் கட்சியின் கீஷா லான்ஸ் பாட்டம்ஸ் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளார்.

இதன்மூலம், அமெரிக்க மாகாணத்தின் ஆளுநராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட முதல் கருப்பின பெண் என்ற வரலாற்றுப் பெருமையை அவர் பெற்றுள்ளார்.

அமெரிக்காவில் 435 பிரதிநிதிகள் சபை இடங்களுக்கும், 35 செனட் சபை இடங்களுக்கும், பல்வேறு மாகாணங்களின் ஆளுநர்கள், உள்ளாட்சிப் பதவிகளுக்குமான வாக்குப்பதிவு இந்திய நேரப்படி, நவ. 3 மாலை நடைபெற்றது.

தற்போது வாக்குகள் எண்ணப்பட்டு வரும் நிலையில், ஜார்ஜியா மாகாணத்தின் ஆளுநராக ஜனநாயகக் கட்சியின் கீஷா லான்ஸ் பாட்டம்ஸ் வெற்றி பெற்றுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மொத்தமுள்ள வாக்குகளில் 54.2 சதவிகித வாக்குகளை கீஷா லான்ஸ் பெற்றுள்ளார். எதிர்த்துப் போட்டியிட்ட குடியரசுக் கட்சி வேட்பாளரும் தொழிலதிபருமான ரிக் ஜாக்‌ஷன் 45.8 சதவிகித வாக்குகளை பெற்று தோல்வி அடைந்தார்.

ஜார்ஜியா மாகாண ஆளுநர் தேர்தலில் 1998ஆம் ஆண்டுக்குப் பிறகு ஜனநாயகக் கட்சியின் வேட்பாளர் வெற்றி பெற்றுள்ளார்.

Summary

Keisha Lance Bottoms becomes first black woman governor in stunning Democrat win for Georgia

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

கேரள அரசுப் பணியாளா் தோ்வாணையத் தலைவரை நீக்க பரிந்துரை: ஆளுநா் நடவடிக்கை!

கேரள அரசுப் பணியாளா் தோ்வாணையத் தலைவரை நீக்க பரிந்துரை: ஆளுநா் நடவடிக்கை!

கேரளத்தின் புதிய ஆளுநராக ஓம் பிரகாஷ் மாத்துர் பதவியேற்பு!

கேரளத்தின் புதிய ஆளுநராக ஓம் பிரகாஷ் மாத்துர் பதவியேற்பு!

2 ஆவது பெண் ஆளுநர்! கர்நாடகத்தின் புதிய ஆளுநராக சுதா யாதவ் பதவியேற்பு!

2 ஆவது பெண் ஆளுநர்! கர்நாடகத்தின் புதிய ஆளுநராக சுதா யாதவ் பதவியேற்பு!

தமிழகத்தின் முழுநேர ஆளுநராக ஆர்.வி. ஆர்லேகர் பொறுப்பேற்றார்!

தமிழகத்தின் முழுநேர ஆளுநராக ஆர்.வி. ஆர்லேகர் பொறுப்பேற்றார்!

விடியோக்கள்

ஏன் இந்த பெண்ணுக்கு பாடல் வெளியீடு!

ஏன் இந்த பெண்ணுக்கு பாடல் வெளியீடு!

அம்பாசமுத்திரம் யாருக்கு ? | Seeman | Ntk | Dmk | Admk | Ambai | Byelection | Ambasamudram

அம்பாசமுத்திரம் யாருக்கு ? | Seeman | Ntk | Dmk | Admk | Ambai | Byelection | Ambasamudram

FOLLOW US

ON GOOGLE DISCOVER