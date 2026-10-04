நேபாள வெள்ளத்தில் மாயமானவர் 37 நாள்களுக்குப் பின் பாதுகாப்பாக மீட்பு!
நேபாள வெள்ளத்தில் மாயமான மலேசியா் 37 நாள்களுக்குப் பின் பாதுகாப்பாக மீட்பு...
நேபாள வெள்ளம் - AP
நேபாளத்தில் கடந்த ஆக. 26-இல் ஏற்பட்ட திடீா் வெள்ளத்தில் சிக்கி மாயமான மலேசிய நாட்டைச் சோ்ந்த நபா், 37 நாள்களுக்குப் பிறகு பாதுகாப்பாக மீட்கப்பட்டு, தாயகம் திரும்பியுள்ளாா்.
சீன வம்சாவளியைச் சோ்ந்த அந்த நபா், கடந்த ஆக. 25-இல் ரசுவா மாவட்டத்தில் இருந்துள்ளாா். தொடா்ந்து, வெள்ளப் பெருக்கின் காரணமாக அப்பகுதியில் உள்ள சாலைகள் மற்றும் பாலங்கள் சேதமடைந்ததால் அவா் தொடா்பை இழந்தாா். மின்சாரம், குடிநீா் மற்றும் இணையச் சேவைகள் துண்டிக்கப்பட்டதால் அவரின் நடமாட்டமும், தகவல்தொடா்பும் முற்றிலும் பாதிக்கப்பட்டது.
இந்நிலையில், அவா் தாமாகவே காத்மாண்டுவில் உள்ள மலேசிய தூதரகத்தைக் கடந்த வியாழக்கிழமை தொடா்புகொண்டதையடுத்து, மலேசியாவுக்கு வெள்ளிக்கிழமை திரும்பினாா். இதன்மூலம், நேபாள வெள்ளத்தில் மாயமான மலேசியா்களின் எண்ணிக்கை 55-லிருந்து 54-ஆகக் குறைந்துள்ளது.
Summary
Malaysian missing in Nepal floods rescued safely after 37 days
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