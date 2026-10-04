இந்தியாவின் போா் நிறுத்த முன்மொழிவை பரிசீலிக்க தயாா்: உக்ரைன்
இந்தியாவின் போா் நிறுத்த முன்மொழிவை பரிசீலிக்க உக்ரைன் தயாா் என்று அந்நாட்டு வெளியுறவு அமைச்சா் ஆண்ட்ரி சிபிஹா தெரிவித்துள்ளாா்.
உக்ரைன் அதிபர் ஸெலென்ஸ்கி - AP
இந்தியாவின் போா் நிறுத்த முன்மொழிவை பரிசீலிக்க உக்ரைன் தயாா் என்று அந்நாட்டு வெளியுறவு அமைச்சா் ஆண்ட்ரி சிபிஹா தெரிவித்துள்ளாா்.
ரஷியா-உக்ரைன் இடையிலான போா் 5-ஆவது ஆண்டை எட்டியுள்ளது. இந்தப் போரால் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் உயிரிழந்துள்ளனா். லட்சக்கணக்கான மக்கள் இடம்பெயா்ந்துள்ளனா். வீடுகள், முக்கிய உள்கட்டமைப்புகள் பரந்த அளவில் சேதமடைந்துள்ளன.
போரை முடிவுக்குக் கொண்டு வரும் வகையில், ரஷியாவும் உக்ரைனும் ஏற்றுக்கொள்ளும் தீா்வை காண்பதற்குப் பிரதமா் மோடியிடம் நல்ல யோசனைகள் உள்ளதாக, ரஷிய அதிபா் புதின் வியாழக்கிழமை தெரிவித்தாா்.
இந்நிலையில், உக்ரைன் தலைநகா் கீவில் அந்நாட்டு வெளியுறவு அமைச்சா் ஆண்ட்ரி சிபிஹா செய்தியாளா்களிடம் வெள்ளிக்கிழமை கூறியதாவது: இந்தியா, துருக்கி, எகிப்து, அமெரிக்காவிடம் இருந்து போா் நிறுத்த முன்மொழிவு வந்துள்ளது. அதில் இந்தியாவின் முன்மொழிவு விரிவானதாக உள்ளது. அதைப் பரிசீலிக்க உக்ரைன் தயாராக உள்ளது.
போா் நிறுத்தத்துக்கான பல்வேறு வழிமுறைகளைப் பரிசீலிக்க உக்ரைன் தயாராக இருக்கிறது. ஆனால், எந்தவொரு ஒப்பந்தமும் போா் நடவடிக்கைகளை மட்டுமே உள்ளடக்கியதாக இருக்கக் கூடாது. எரிசக்தி, துறைமுக உள்கட்டமைப்புகள் மீதான தாக்குதல், கருங்கடல் பகுதியில் நிலவும் சூழல் ஆகியவற்றையும் உள்ளடக்கியிருக்க வேண்டும் என்று தெரிவித்தாா்.
Summary
Ukraine ready to consider India's ceasefire proposal.
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