இனி ஏஐ அல்ல, எஸ்ஐ! நிறுவனத்தின் பெயரை மாற்றும் மஸ்க்!
ஸ்பேஸ்எக்ஸ் ஏஐ நிறுவனத்தின் பெயர் எஸ்ஐ ஆக மாற்றப்படுவது பற்றி...
எலான் மஸ்க் - AP
ஸ்பேஸ் எக்ஸின் செயற்கை நுண்ணறிவு (ஏஐ) நிறுவனத்தின் பெயரை சூப்பர் இன்டலிஜென்ஸ் (எஸ்ஐ) என மாற்றவுள்ளதாக அந்நிறுவனத்தின் தலைவர் எலான் மஸ்க் தெரிவித்துள்ளார்.
கடந்த வாரம் வெள்ளை மாளிகையில் தொழிலதிபர்கள் எலான் மஸ்க், மார்க் ஜூகர்பெர்க், சுந்தர் பிச்சை, ஜென்சன் ஹுவாங் உள்ளிட்ட முன்னணி தொழில்நுட்ப நிறுவனங்களின் தலைவர்களைச் சந்தித்து அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் ஆலோசனை நடத்தினார்.
அதன்பின்னர், தொழிலதிபர்களுடன் இணைந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த டிரம்ப், செயற்கை நுண்ணறிவு (ஏஐ) பெயரை சூப்பர் இன்டலிஜென்ஸ் (எஸ்ஐ) என மாற்றும் கோப்புகளில் கையெழுத்திட்டதாக தெரிவித்தார்.
இந்தப் பெயர் மாற்றத்தின் மூலம், அமெரிக்காவின் அனைத்து கூட்டாட்சித் துறைகள் மற்றும் அனைத்து முகமைகளும் இனி அதிகாரப்பூர்வ ஆவணங்கள், வலைதளப் பக்கங்கள் மற்றும் அறிவிப்புகளில் 'ஏஐ' என்பதற்கு பதிலாக 'எஸ்ஐ' என்ற சொல்லையே பயன்படுத்த வேண்டும் என டிரம்ப் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
இந்த நிலையில், பெயர் மாற்றம் தொடர்பாக எக்ஸ் தளத்தில் எலான் மஸ்கிடன் கேள்வி எழுப்பிய ஒருவர், ஸ்பேஸ் எக்ஸ் ஏஐ (SpaceXAI) நிறுவனத்தின் பெயர் ஸ்பேஸ் எக்ஸ் எஸ்ஐ (SpaceXSI) என மாற்றப்படுமா? எனக் கேட்டார்.
இதற்கு விரைவில் மாற்றப்படும் என்று பதிலளித்த எலான் மஸ்க், தனது நிறுவனத்தின் பெயர் மாற்றத்தை உறுதி செய்துள்ளார்.
Summary
No longer AI, but SI! Musk to change the company's name!
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