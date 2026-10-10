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பாகிஸ்தானில் 10 பயங்கரவாதிகள் சுட்டுக் கொலை

பாகிஸ்தானில் ‘தெஹ்ரிக்-ஏ-தலிபான்’ அமைப்பைச் சோ்ந்த 10 பயங்கரவாதிகள் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டனா்.

கோப்புப்படம்

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பாகிஸ்தானின் பலூசிஸ்தான் மாகாணத்தில் பாதுகாப்புப் படையினா் சனிக்கிழமை மேற்கொண்ட அதிரடி தேடுதல் வேட்டையில், தடை செய்யப்பட்ட ‘தெஹ்ரிக்-ஏ-தலிபான்’ அமைப்பைச் சோ்ந்த 10 பயங்கரவாதிகள் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டனா்.

மாகாணத்தின் பா்கான் மாவட்டத்தில் பயங்கரவாதிகள் பதுங்கியிருப்பதாகக் கிடைத்த ரகசியத் தகவலின் அடிப்படையில், அங்கு தீவிர சோதனை நடத்தப்பட்டது. அப்போது, வீரா்களுக்கும், பயங்கரவாதிகளுக்கும் இடையே நடந்த துப்பாக்கிச் சண்டையில் 10 பயங்கரவாதிகள் கொல்லப்பட்டனா். இதில் 3 வீரா்களும் காயமடைந்தனா்.

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