The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
பிரதமராக நீடிக்க உரிமை இல்லை: கே.சி. வேணுகோபால்எஸ்.ஐ.ஆரில் நீக்கப்பட்ட 13 கோடி பேரை மீண்டும் சேர்க்க வேண்டும்: காங்கிரஸ்தமிழகத்தின் சட்டம் - ஒழுங்கு எங்கே செல்கிறது? அன்புமணி கேள்வி!தொடர் ஓட்டப் போட்டியில் தங்கப் பதக்கம் வென்ற வித்யா ராம்ராஜுக்கு ரூ. 75 லட்சம்: முதல்வர் விஜய்யூடியூபர் சவுக்கு சங்கருக்கு 3 ஆண்டுகள் சிறை: எழும்பூர் நீதிமன்றம்தமிழகத்தில் 13 ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் இடமாற்றம்!

காஷ்மீரில் லஷ்கா் பயங்கரவாதி சுட்டுக்கொலை

தடை செய்யப்பட்ட லஷ்கா்-ஏ-தொய்பா அமைப்பைச் சோ்ந்த பயங்கரவாதி மத்திய காஷ்மீரில் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டாா்.

பிரதிப் படம்

Published On :

தடை செய்யப்பட்ட லஷ்கா்-ஏ-தொய்பா அமைப்பைச் சோ்ந்த பயங்கரவாதி மத்திய காஷ்மீரில் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டாா்.

மத்திய காஷ்மீரில் உள்ள பட்காம் மாவட்டம் கோராக் பகுதியில், பயங்கரவாதிகள் பதுங்கியிருப்பதாக கிடைத்த ரகசிய தகவலின்பேரில், அங்கு ராணுவம், காவல் துறை, மத்திய ரிசா்வ் காவல் படையினா் கூட்டாகத் தேடுதல் பணியில் ஈடுபட்டனா்.

அப்போது அவா்கள் மீது அங்கிருந்த பயங்கரவாதிகள் துப்பாக்கிச்சூடு நடத்தினா். இதையடுத்து இந்திய படையினரும் பதிலுக்கு துப்பாக்கிச்சூடு நடத்தியதில், லஷ்கா்-ஏ-தொய்பா பயங்கரவாதி ஒருவா் உயிரிழந்ததாக ராணுவத்தின் சினாா் படைப் பிரிவு எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டது.

இது குறித்து பாதுகாப்புப் படை அதிகாரிகள் கூறுகையில், ‘கொல்லப்பட்டவா் பாகிஸ்தானை சோ்ந்த மிகவும் தேடப்பட்டு வந்த பயங்கரவாதியான சுலைமான் ஷா என்று அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளது. அவரின் மரணம் ஜம்மு-காஷ்மீரில் பதுங்கியிருந்து இயங்கும் லஷ்கா்-ஏ-தொய்பா அமைப்புக்கு மிகப் பெரிய பின்னடைவு’ என்று தெரிவித்தனா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

உத்தர பிரதேசம்: பள்ளியில் ஆசிரியை சுட்டுக் கொலை

உத்தர பிரதேசம்: பள்ளியில் ஆசிரியை சுட்டுக் கொலை

உடற்பயிற்சிக்கூட பயிற்சியாளா் சுட்டுக் கொலை

உடற்பயிற்சிக்கூட பயிற்சியாளா் சுட்டுக் கொலை

மணிப்பூரில் 2 குகி தீவிரவாதிகள் சுட்டுக் கொலை: பாதுகாப்புப் படையினா் அதிரடி!

மணிப்பூரில் 2 குகி தீவிரவாதிகள் சுட்டுக் கொலை: பாதுகாப்புப் படையினா் அதிரடி!

ஜம்மு - காஷ்மீரில் சுட்டுக் கொல்லப்பட்ட பயங்கரவாதி பாகிஸ்தானைச் சோ்ந்தவா்: ராணுவம்

ஜம்மு - காஷ்மீரில் சுட்டுக் கொல்லப்பட்ட பயங்கரவாதி பாகிஸ்தானைச் சோ்ந்தவா்: ராணுவம்

விடியோக்கள்

மதிமுகவின் வளர்ச்சியை தடுத்த திமுக! அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா | TVK | DMK | MDMK

மதிமுகவின் வளர்ச்சியை தடுத்த திமுக! அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா | TVK | DMK | MDMK

தோஷநிவர்த்தி தரும் நீலமேகப்பெருமாள்! | திருக்கோயில் வலம் | தஞ்சை

தோஷநிவர்த்தி தரும் நீலமேகப்பெருமாள்! | திருக்கோயில் வலம் | தஞ்சை