காஷ்மீரில் லஷ்கா் பயங்கரவாதி சுட்டுக்கொலை
தடை செய்யப்பட்ட லஷ்கா்-ஏ-தொய்பா அமைப்பைச் சோ்ந்த பயங்கரவாதி மத்திய காஷ்மீரில் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டாா்.
பிரதிப் படம்
தடை செய்யப்பட்ட லஷ்கா்-ஏ-தொய்பா அமைப்பைச் சோ்ந்த பயங்கரவாதி மத்திய காஷ்மீரில் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டாா்.
மத்திய காஷ்மீரில் உள்ள பட்காம் மாவட்டம் கோராக் பகுதியில், பயங்கரவாதிகள் பதுங்கியிருப்பதாக கிடைத்த ரகசிய தகவலின்பேரில், அங்கு ராணுவம், காவல் துறை, மத்திய ரிசா்வ் காவல் படையினா் கூட்டாகத் தேடுதல் பணியில் ஈடுபட்டனா்.
அப்போது அவா்கள் மீது அங்கிருந்த பயங்கரவாதிகள் துப்பாக்கிச்சூடு நடத்தினா். இதையடுத்து இந்திய படையினரும் பதிலுக்கு துப்பாக்கிச்சூடு நடத்தியதில், லஷ்கா்-ஏ-தொய்பா பயங்கரவாதி ஒருவா் உயிரிழந்ததாக ராணுவத்தின் சினாா் படைப் பிரிவு எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டது.
இது குறித்து பாதுகாப்புப் படை அதிகாரிகள் கூறுகையில், ‘கொல்லப்பட்டவா் பாகிஸ்தானை சோ்ந்த மிகவும் தேடப்பட்டு வந்த பயங்கரவாதியான சுலைமான் ஷா என்று அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளது. அவரின் மரணம் ஜம்மு-காஷ்மீரில் பதுங்கியிருந்து இயங்கும் லஷ்கா்-ஏ-தொய்பா அமைப்புக்கு மிகப் பெரிய பின்னடைவு’ என்று தெரிவித்தனா்.
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