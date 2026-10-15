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பாகிஸ்தானில் பள்ளியின் மேற்கூரை இடிந்து விழுந்ததில் 29 பேர் பலி!

பெஷாவரில் பள்ளி மேற்கூரை இடிந்து விழுந்தது பற்றி..

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பாகிஸ்தானின் கைபர் பக்துன்க்வா மாகாணத்தின் தலைநகரான பெஷாவரில் தனியார் பள்ளியின் மேற்கூரை இடிந்து விழுந்ததில் 28 குழந்தைகள் உள்பட ஒரு ஆசிரியர் என மொத்தம் 29 பேர் உயிரிழந்தனர். மேலும் 40-க்கும் மேற்பட்டோர் காயமடைந்ததாக காவல்துறையினர் தெரிவித்தனர்.

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