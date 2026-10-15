பாகிஸ்தானில் பள்ளியின் மேற்கூரை இடிந்து விழுந்ததில் 29 பேர் பலி!
பெஷாவரில் பள்ளி மேற்கூரை இடிந்து விழுந்தது பற்றி..
பாகிஸ்தானின் கைபர் பக்துன்க்வா மாகாணத்தின் தலைநகரான பெஷாவரில் தனியார் பள்ளியின் மேற்கூரை இடிந்து விழுந்ததில் 28 குழந்தைகள் உள்பட ஒரு ஆசிரியர் என மொத்தம் 29 பேர் உயிரிழந்தனர். மேலும் 40-க்கும் மேற்பட்டோர் காயமடைந்ததாக காவல்துறையினர் தெரிவித்தனர்.
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