அமெரிக்காவில் இந்தியர்களைக் கொல்ல சதி! கோயிலில் துப்பாக்கிச் சூடு நடத்த திட்டமிட்ட நபர் கைது!
அமெரிக்காவில் இந்து கோயிலில் இந்தியர்கள் மீது துப்பாக்கிச் சூடு நடத்த திட்டமிட்ட 19 வயது இளைஞர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளது குறித்து...
அமெரிக்க காவல் துறையால் கைது செய்யப்பட்ட அலெக்ஸாண்ட்ரோஸ் பாபோராகிஸ்.. - எக்ஸ்
அமெரிக்காவில், இந்தியர்களைக் குறிவைத்து இந்து கோயிலில் துப்பாக்கிச் சூடு நடத்த திட்டமிட்ட 19 வயது இளைஞர் ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.
சிகாகோ அருகிலுள்ள பாலடைன் எனும் பகுதியைச் சேர்ந்த அலெக்ஸாண்ட்ரோஸ் பாபோராகிஸ் எனும் 19 வயது இளைஞர் அபாயகரமான மின்னணு சாதனங்களை வாங்கியுள்ளதாகவும், அவர் இந்தியர்கள் மீது தாக்குதல் நடத்த திட்டமிடுவதாகவும், காவல் துறையினருக்குத் தகவல் கிடைத்துள்ளது.
இதனைத் தொடர்ந்து, கடந்த புதன்கிழமை (அக். 14) அலெக்ஸாண்ட்ரோஸின் வீட்டில் காவல் துறை அதிகாரிகள் மேற்கொண்ட சோதனையில், துப்பாக்கி மற்றும் நூற்றுக்கணக்கான தோட்டாக்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன. மேலும், வெள்ளை இன மேலாதிக்கப் பயங்கரவாதத்தைக் குறிக்கும் வகையிலான குறியீடுகள் அடங்கிய பாதுகாப்பு கவசமும் அவரிடமிருந்து கைப்பற்றப்பட்டுள்ளது.
இத்துடன், அவரது வீட்டிலிருந்து “நான் ஏன் சண்டையிட்டேன்” எனும் தலைப்பில் அடங்கிய ஆவணங்களும் கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளன. அந்த ஆவணங்களில், தெற்காசியர்களைக் குறிப்பாக இந்தியர்களுக்கு எதிரான வன்முறைகளை ஏற்படுத்தவும், இந்தியர்களைக் கொல்ல தன்னால் காத்திருக்க முடியவில்லை எனவும் அலெக்ஸாண்ட்ரோஸ் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
இதன்மூலம், பாலடைனில் இருந்து சுமார் 65 கி.மீ. தொலைவிலுள்ள அரோரா நகரத்தில் அமைந்திருக்கும் இந்து கோயிலின் மீது வரும் ஞாயிற்றுக்கிழமை தாக்குதல் நடத்த அலெக்ஸாண்ட்ரோஸ் சதித் திட்டம் தீட்டியதாகக் கூறப்படுகிறது. இருப்பினும், இதுகுறித்த அதிகாரப்பூர்வ தகவல்கள் இதுவரை வெளியிடப்படவில்லை.
முன்னதாக, வெள்ளை இன மேலாதிக்கச் சிந்தனைகள் மற்றும் கடுமையான குடியேற்றச் சட்டங்கள் ஆகியவை அதிகரிப்பதால், சமீபகாலமாக அமெரிக்காவில் தெற்காசியர்களுக்கு எதிரான வன்முறைகள் அதிகரித்துள்ளதாக மனித உரிமை ஆர்வலர்கள் கூறுவது குறிப்பிடத்தக்கது.
Summary
In the US, a 19-year-old man has been arrested for planning a shooting at a Hindu temple, with Indians as the intended targets.
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