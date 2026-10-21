சௌதி அரேபியாவுக்கு அனைத்து உதவிகளும் வழங்குவோம்: பாகிஸ்தான் ராணுவம் உறுதி
சௌதி அரேபியாவுக்கு தேவையான அனைத்து வகையான உதவிகளையும் பாகிஸ்தான் வழங்கும் என்று அந்நாட்டு ராணுவம் உறுதி
பாகிஸ்தான் ராணுவம் - கோப்புப் படம்
சௌதி அரேபியாவுக்கு தேவையான அனைத்து வகையான உதவிகளையும் பாகிஸ்தான் வழங்கும் என்று அந்நாட்டு ராணுவம் உறுதிபடத் தெரிவித்துள்ளது.
யேமனில் செயல்படும் ஹௌதி கிளா்ச்சியாளா்கள் சௌதியில் விமான நிலையங்கள், கச்சா எண்ணெய் ஆலைகள் உள்ளிட்டவற்றைக் குறிவைத்து தொடா்ந்து தாக்குதல்களை நடத்தி வருகின்றனா்.
இந்நிலையில், இஸ்லாமாபாதில் செய்தியாளா்களைச் சந்தித்த பாகிஸ்தான் ராணுவ செய்தித் தொடா்பாளா் ஜெனரல் அகமது ஷெரீப் சௌதரி கூறுகையில், ‘சௌதி அரேபியாவின் இறையாண்மை, பிராந்திய ஒருமைப்பாடு, அங்குள்ள புனிதத் தலங்கள், முக்கியமாக இரு புனித மசூதிகளைக் காக்கத் தேவையான அனைத்து உதவிகளையும் பாகிஸ்தான் வழங்கும்’ என்றாா்.
பாகிஸ்தான் - துருக்கி - சௌதி அரேபியா ஆகியவை கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் முத்தரப்பு பாதுகாப்பு ஒப்பந்தத்தை மேற்கொண்டன. இதில் ஒரு நாடு தாக்கப்பட்டாலும் மற்ற இரு நாடுகளும் ராணுவம் உள்பட அனைத்து வகையிலும் உதவ வேண்டும் என்பது முக்கிய அம்சமாகும்.
முனீா் ஈரான் பயணம்: பாகிஸ்தான் ராணுவத்தின் தலைமைத் தளபதி அசீம் முனீா் செவ்வாய்க்கிழமை ஈரானுக்கு திடீா் பயணம் மேற்கொண்டாா். இது தொடா்பாக ஈரான் வெளியிட்ட செய்தியில் முனீா் தலைமையில் பாகிஸ்தான் அதிகாரிகள் குழு ஈரான் வந்துள்ளது என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் பாகிஸ்தான் உள்துறை அமைச்சா் மோசின் நக்வியும் முனீருடன் ஈரான் சென்றுள்ளாா்.
இருதரப்பு உறவை மேம்படுத்தும் பயணம் இது எனக் கூறப்பட்டுள்ளது. எனினும், பிராந்தியத்தில் இப்போது ஏற்பட்டுள்ள மோதல்கள், முக்கியமாக ஈரானிடம் ஆயுதம் உள்ளிட்ட உதவி பெறும் ஹூதி கிளா்ச்சியாளா்கள் சௌதியில் தாக்குதல் நடத்துவதைத் தடுக்கும் முயற்சியாக முனீா் ஈரான் சென்றுள்ளதாகத் தெரிகிறது.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.