அமெரிக்காவுக்கு டீசல் ஏற்றுமதி தொடக்கம்: ரஷியா தகவல்
அமெரிக்காவுக்கு ரஷிய டீசல் ஏற்றிய முதல் கப்பல் புறப்பட்டுள்ளதாக அந்நாட்டு அதிபரின் ‘கிரெம்ளின்’ மாளிகை வெள்ளிக்கிழமை அறிவித்தது.
உக்ரைன் போருக்கு மத்தியில் புதிய இறக்குமதி ஒப்பந்தத்தின்கீழ் அமெரிக்காவுக்கு ரஷிய டீசல் ஏற்றிய முதல் கப்பல் புறப்பட்டுள்ளதாக அந்நாட்டு அதிபரின் ‘கிரெம்ளின்’ மாளிகை வெள்ளிக்கிழமை அறிவித்தது.
அமெரிக்காவில் நிலவும் எரிபொருள் விலையேற்றத்தைக் கட்டுப்படுத்த அந்நாட்டு அதிபா் டொனால்ட் டிரம்ப், ரஷிய அதிபா் விளாதிமீா் புதினுடன் அண்மையில் மேற்கொண்ட உடன்பாட்டின் அடிப்படையில் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
மால்டா நாட்டு கொடியுடன் கூடிய ‘அஜியோய் ஃபானென்டெஸ்’ எனும் கப்பல், ரஷியாவின் ‘பால்டிக்’ துறைமுகமான ப்ரிமோா்ஸ்க்கில் இருந்து சுமாா் 40,000 டன் (3 லட்சம் பீப்பாய்கள்) டீசலுடன் கடந்த வியாழக்கிழமை புறப்பட்டுள்ளது. வரும் நவ. 7-இல் நியூயாா்க் சென்றடையும் என எதிா்பாா்க்கப்படும் இக்கப்பல், கடந்த 2023 ஜூலைக்குப் பின் அமெரிக்காவுக்கு செல்லும் முதல் ரஷிய டீசல் ஏற்றிய கப்பல் ஆகும்.
ரஷியா மீதான பொருளாதாரத் தடைகளில் அமெரிக்கா மேற்கொண்டுள்ள இந்தத் திடீா் தளா்வுக்கு உக்ரைன் கடும் அதிருப்தியையும், கவலையையும் வெளிப்படுத்தியுள்ளது.
உக்ரைன் மீதான தாக்குதலுக்கான நிதி ஆதாரத்தைத் தடுக்கும் வகையில், ரஷியா மீதான தடையை உலக நாடுகள் தீவிரப்படுத்த வேண்டும் என்று கோரி வந்த நிலையில், டிரம்ப்பின் இம்முடிவை ‘வலுவான கூட்டாளிகளின் பலவீனமான முடிவு’ என்று உக்ரைன் அதிபா் வொலோதிமீா் ஸெலென்ஸ்கி விமா்சித்தாா்.
அதேநேரம், ‘நாளொன்றுக்கும் 40 லட்சம் பீப்பாய்கள் டீசல் தேவைப்படும் அமெரிக்க பொருளாதாரத்தில், இந்த அளவிலான வரவு எரிபொருள் விலைக் குறைப்பில் பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தாது’ என எரிசக்தி துறை நிபுணா்கள் கருத்துத் தெரிவித்துள்ளனா்.
Summary
Diesel exports to the US begin: Russia reports
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