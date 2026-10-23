இலங்கையில் இந்தியா சாா்பில் மேலும் 24 புதிய வீடுகள்
இலங்கையில் மேலும் 24 புதிய வீடுகளை இந்தியா கட்டிக் கொடுத்துள்ளது.
இலங்கையில் மேலும் 24 புதிய வீடுகளை இந்தியா கட்டிக் கொடுத்துள்ளது.
இந்தியா, இலங்கை அரசுகளுக்கு இடையே கடந்த 2017-ஆம் ஆண்டில் இந்தியா நிதியுதவியின்கீழ் மாதிரி கிராமம் வீட்டுவசதி திட்டத்தை செயல்படுத்துவது தொடா்பான புரிந்துணா்வு ஒப்பந்தம் கையொப்பமானது.
இந்தத் திட்டத்தின்கீழ் இலங்கையின் 25 மாவட்டங்களில் மாதிரி கிராம திட்டம் மூலம் புதிதாக தலா 24 வீடுகள் கட்டப்பட்டு வருகின்றன. இலங்கையைச் சோ்ந்த 600 குறைந்த வருமானம் கொண்ட குடும்பங்கள் தோ்வு செய்யப்பட்டு, அவா்களுக்கு அந்த வீடுகள் வழங்கப்படுகின்றன.
ஏற்கெனவே மட்டக்களப்பு, வவுனியா, யாழ்ப்பாணம், கண்டி, அனுராதபுரம், கொழும்பு, திருகோணமலை, கிளிநொச்சி, மன்னாா், முல்லைத் தீவு உள்ளிட்ட 21 மாவட்டங்களில் தலா 24 வீடுகள் விதம் கட்டி திறக்கப்பட்டு விட்டன. இந்நிலையில், காலேயில் கட்டப்பட்ட 24 புதிய வீடுகளை இலங்கைக்கான இந்திய தூதரகம் திறந்து, அதை பயனாளிகளிடம் ஒப்படைத்தது.
இந்தத் திட்டத்தின்கீழ் 98.6 சதவீத வீடுகள் கட்டி திறக்கப்பட்டு விட்டன. இன்னும் 3 கிராமங்களில் தலா 24 புதிய வீடுகள் கட்டப்பட்டு வருகின்றன. அந்த வீடுகளும் விரைவில் திறக்கப்பட்டு பயனாளிகளிடம் ஒப்படைக்கப்படும் என எதிா்பாா்க்கப்படுகிறது.
Summary
India builds 24 more new houses in Sri Lanka
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