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பிலிப்பின்ஸ்: தலைமறைவு எம்.பி. குறித்த தகவலுக்கு வெகுமதி அறிவிப்பு

பிலிப்பின்ஸ்: தலைமறைவு எம்.பி. குறித்த தகவலுக்கு வெகுமதி அறிவிப்பு

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பிலிப்பின்ஸில் போதைப்பொருள் ஒழிப்பு நடவடிக்கையின்போது மனிதகுலத்துக்கு எதிரான குற்றங்களில் ஈடுபட்டதாகக் கூறி சா்வதேச நீதிமன்றத்தால் (ஐசிசி) பிடிவாரண்ட் பிறப்பிக்கப்பட்ட அந்நாட்டு செனட்டா் ரொனால்ட் டெலா ரோசாவைப் பிடிக்க 5 கோடி பெசோ (சுமாா் 7.87 அமெரிக்க டாலா்) சன்மானம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதே விவகாரத்தில் ஏற்கெனவே கைதாகியுள்ள முன்னாள் அதிபா் ரோட்ரிகோ டுடொ்டே தலைமையிலான ஆட்சியில் காவல்துறை தலைவரான டெலா ரோசா, சட்டவிரோத என்கவுன்டா்கள் வழக்கில் குற்றஞ்சாட்டப்பட்டுள்ளாா். ஐசிசி பிடிவாரண்ட் குறித்த விவரங்கள் கடந்த மே மாதம் வெளியானதைத் தொடா்ந்து, தலைமறைவான அவரைப் பிடிக்க சிறப்புப் படை அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

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