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எப்படியிருக்கிறார் சீன அதிபர்? வெளியானது முக்கிய அறிவிப்பு

சீன அதிபரின் அமெரிக்க பயணம் குறித்த அறிவிப்பு வெளியானது..

Beijing: Chinese President Xi Jinping addresses a ceremony marking the 105th founding anniversary of the Communist Party of China (CPC) at the Great Hall of the People in Beijing on Wednesday, July 1, 2026. (Photo: Xinhua via IANS)

சீன அதிபா் ஷி ஜின்பிங் - IANS

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சீன அதிபர் உடல்நிலைக் குறித்து உண்மைக்கு மாறான தகவல்கள் வெளியாகி வந்த நிலையில், அவரது அமெரிக்க பயணம் குறித்த அறிவிப்பு வெளியாகியிருக்கிறது.

சுமார் மூன்று ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, சீன அதிபர் ஷி ஜின்பிங், அமெரிக்கா செல்லவிருப்பதாகவும் ஓராண்டு கால வர்த்தகப் பிரச்னை முடிவுக்கு வரும் நிலையில் இந்த பயணம் மேற்கொள்ளப்படுகிறது.

செப். 23 - 25ஆம் தேதி அமெரிக்காவுக்கு சீன அதிபர் ஷி ஜின்பிங் செல்லவிருப்பதாக சீன வெளியுறவுத் துறை அமைச்சகம் செய்தி வெளியிட்டுள்ளது. இரு நாட்டு ஒத்துழைப்பு, உலக அமைதி மற்றும் மேம்பாடு உள்ளிட்ட பல்வேறு விவகாரங்கள் குறித்து அமெரிக்கா - சீன தலைவர்கள் பேசுவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

கடந்த 2023ஆம் ஆண்டு சீன அதிபரின் முதல் அமெரிக்க பயணம் அமைந்திருந்தது. அப்போது முன்னாள் அதிபர் ஜோ பைடனை ஷி ஜின்பிங் சந்தித்துப் பேசினார். அப்போது சான் பிரான்சிஸ்கோவில் நடைபெற்ற அபெக் கூட்டத்திலும் சீன அதிபர் பங்கேற்றார்.

தற்போது சீன அதிபரின் அமெரிக்க பயணத்தை முன்னிட்டு, இரு நாட்டு அதிகாரிகளும் வணிகம் உள்ளிட்ட பல்வேறு விவகாரங்கள் குறித்து பேசி வருகிறார்கள்.

கடந்த வாரம் இந்தியாவில் நடைபெற்ற பிரிக்ஸ் மாநாட்டின்போது சீன அதிபருக்கு உடல்நலப் பிரச்னை ஏற்பட்டதாக அந்நாட்டு எதிர்க்கட்சித் தலைவர் சமூக வலைத்தளத்தில் பதிவிட்டிருந்தது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது. ஆனால், அந்த தகவல்கள் பொய்ச் செய்தி என இந்திய வெளியுறவுத் துறை அமைச்சகம் மறுத்திருந்தது. சீன தரப்பிலிருந்து விளக்கம் வராத நிலையில் தற்போது அமெரிக்க பயணம் குறித்து தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

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