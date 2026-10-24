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பிலிப்பின்ஸில் ஒன்றோடு ஒன்று மோதிய ராணுவ விமானங்கள்! 4 விமானிகள் பலி!

பிலிப்பின்ஸ் விமானப் படைக்குச் சொந்தமான ராணுவ விமானங்கள் ஒன்றோடு ஒன்று மோதி விபத்துக்குள்ளானது குறித்து...

Philippine air force planes collide

பிலிப்பின்ஸில் ஒன்றோடு ஒன்று மோதிய போர் விமானங்கள்... - Video crop

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பிலிப்பின்ஸ் விமானப் படைக்குச் சொந்தமான ராணுவ விமானங்கள் பயிற்சியில் ஈடுபட்டபோது ஒன்றோடு ஒன்று மோதிய விபத்தில், 4 விமானிகள் பலியானதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

பிலிப்பின்ஸ் நாட்டின் படாங்காஸ் சௌத் மாகாணத்தில் உள்ள ஃபெர்னாண்டோ விமானப் படைத் தளத்தில் இன்று (அக். 24) மதியம் பயிற்சியில் ஈடுபட்ட எஸ்எஃப்-260 ரக ராணுவ விமானங்கள் ஒன்றோடு ஒன்று மோதி விபத்துக்குள்ளானதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த விபத்தில், அந்த விமானங்களின் விமானிகள் 4 பேரும் பலியானதாக, அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தாழ்வான உயரத்தில் பறந்தபோது ஏற்பட்ட இந்த விபத்தில், நல்வாய்ப்பாகத் தரையிலிருந்த பார்வையாளர்களுக்கு எந்தவொரு ஆபத்தும் ஏற்படவில்லை எனக் கூறப்பட்டுள்ளது.

இந்தச் சம்பவம் குறித்து, பிலிப்பின்ஸ் அரசு மற்றும் விமானப்படையின் தரப்பிலிருந்து இதுவரை எந்தவொரு அறிவிப்பும் வெளியிடப்படவில்லை. இதையடுத்து, உடனடியாக வானில் பறந்துகொண்டிருந்த மற்ற பயிற்சி விமானங்கள் தரையிறக்கப்பட்டதாகத் தெரிவிக்கப்படுகிறது.

ஏற்கெனவே, நிதிப் பற்றாக்குறையில் தவித்து வரும் பிலிப்பின்ஸ் ராணுவத்துக்கு இந்தச் சம்பவம் பெரும் பின்னடைவை ஏற்படுத்தியதாகக் கருதப்படுகிறது. மேலும், எஸ்எஃப்-260 ரக போர் விமானங்களை இத்தாலியிடம் இருந்து பிலிப்பின்ஸ் வாங்கியிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

Four pilots were killed when military planes belonging to the Philippine Air Force collided during a training exercise.

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