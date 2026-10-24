மெக்கா, ஜெட்டா உள்ளிட்ட நகரங்களுக்கு பாதுகாப்பு எச்சரிக்கை! - சௌதி அரசு அறிவிப்பு!
சௌதி அரேபியாவின் மெக்கா, ஜெட்டா உள்ளிட்ட நகரங்களுக்குப் பாதுகாப்பு எச்சரிக்கை...
இஸ்லாமியர்களின் புனித தலங்களில் ஒன்றான மெக்கா... - கோப்புப் படம் | AP
சௌதி அரேபியாவின் மெக்கா, ஜெட்டா உள்ளிட்ட முக்கிய நகரங்களுக்குப் பாதுகாப்பு அச்சுறுத்தல் இருப்பதாக, அந்நாட்டின் பொது பாதுகாப்புத் துறை அறிவித்துள்ளது.
யேமனில், ஹௌதி கிளர்ச்சிப்படைக்கும், சௌதி அரேபியாவின் ஆதரவு பெற்ற அரசுப்படைகளுக்கும் இடையே கடந்த சில வாரங்களாக மோதல் வெடித்துள்ளது. மேலும், சௌதி அரேபியாவின் மீதும் ஹௌதிகள் தொடர்ந்து தாக்குதல் நடத்தி வருகின்றன.
இந்த நிலையில், இஸ்லாமியர்களின் புனித தலங்களில் ஒன்றான மெக்கா மற்றும் ஜெட்டா நகரம் உள்பட 4 மேற்கு மாகாணங்களுக்குப் பாதுகாப்பு அச்சுறுத்தல் இருப்பதாகவும், மக்கள் அனைவரும் பாதுகாப்பான இடங்களுக்குச் செல்லுமாறும், சௌதி அரேபியாவின் பொது பாதுகாப்பு ஆணையம் இன்று (அக். 24) எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.
ஏற்கெனவே, சௌதி அரேபியாவின் தலைநகர் ரியாத் மற்றும் தம்மாம் போன்ற நகரங்களில் உள்ள பன்னாட்டு விமான நிலையங்களைக் குறிவைத்துத் தாக்குதல் நடத்தப்பட்டுள்ளன. இந்தத் தாக்குதல்களில், இந்தியர்கள் இருவர் உள்பட சுமார் 10-க்கும் மேற்பட்டோர் கொல்லப்பட்டுள்ளனர்.
இதையடுத்து, முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக சௌதி அரேபியா உடனான விமான சேவைகளை இண்டிகோ, ஏர் இந்தியா மற்றும் ஏர் இந்தியா எக்ஸ்பிரஸ் உள்ளிட்ட சர்வதேச விமான நிறுவனங்களும் ரத்து செய்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
Summary
The Saudi Arabian Ministry of Public Security has announced that there is a security threat to major cities including Mecca and Jeddah.
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