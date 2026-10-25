சவூதி அரேபியாவில் முக்கிய விமான நிலையம் மீண்டும் திறப்பு!
ஹூதி அமைப்பினரின் தாக்குதலால் சவூதி அரேபியாவில் மூடப்பட்ட முக்கிய விமான நிலையத்தை அந்த நாட்டு அரசு மீண்டும் திறந்துள்ளது.
ஹூதி அமைப்பினரின் தாக்குதலால் சவூதி அரேபியாவில் மூடப்பட்ட முக்கிய விமான நிலையத்தை அந்த நாட்டு அரசு மீண்டும் திறந்துள்ளது.
யேமனில் தலைநகா் சனா உள்ளிட்ட பகுதிகளை ஆதிக்கத்தில் வைத்துள்ள ஈரான் ஆதரவு ஹூதி அமைப்பினா், எதிா் தரப்பான அரசுப் படையினருக்கு சவூதி அரேபியா ஆதரவு அளிப்பதால் அவ்வப்போது அந்த நாட்டின் மீது தாக்குதலை நடத்தி வருகின்றனா்.
சவூதி அரேபியா தலைநகா் ரியாத்தில் உள்ள சா்வதேச விமான நிலையம் உள்ளிட்டவற்றின் மீது அண்மையில் ஹூதி அமைப்பினா் திடீா் தாக்குதல் நடத்தினா். இந்தத் தாக்குதலில், இந்தியா்கள் உள்ளிட்ட 17 போ் கொல்லப்பட்டனா். மேலும் 330-க்கும் மேற்பட்டோா் காயமடைந்தனா்.
இதைத் தொடா்ந்து, ரியாத்தில் உள்ள கிங் காலித் சா்வதேச விமான நிலையத்தை பாதுகாப்பு காரணத்துக்காக அந்த நாட்டு அரசு மூடியது. இந்நிலையில், கிங் காலித் சா்வதேச விமான நிலையத்தின் 1-ஆவது மற்றும் 2-ஆவது முனையங்களை விமானப் போக்குவரத்துக்காக அந்த நாட்டு அரசு ஞாயிற்றுக்கிழமை திறந்தது.
இந்நிலையில், சவூதி அரேபியா மீது ஞாயிற்றுக்கிழமையும் யேமனில் இருந்து ஹூதி அமைப்பினா் பாலிஸ்டிக் ஏவுகணை மற்றும் ட்ரோன் மூலம் தாக்குதல் மேற்கொண்டனா். ஆனால், ஏவுகணையையும், ட்ரோனையும் நடுவானில் இடைமறித்து சவூதி அரேபியா பாதுகாப்புப் படையினா் அழித்துவிட்டதாக அந்த நாட்டு ராணுவ செய்தித் தொடா்பாளா் மேஜா் ஜெனரல் துா்கி அல் மாலிகி தெரிவித்துள்ளாா்.
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