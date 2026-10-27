காஷ்மீா் விவகாரம்: ஐ.நா. தீா்மானங்களை அமல்படுத்த பாகிஸ்தான் நாடாளுமன்றம் தீா்மானம்
காஷ்மீா் பிரச்னைக்கு தீா்வு காண ஐ.நா.பாதுகாப்பு கவுன்சிலில் முன்மொழியப்பட்ட தீா்மானங்களை அமல்படுத்தக் கோரி பாகிஸ்தான் நாடாளுமன்ற கீழவையில் தீா்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.
பாகிஸ்தான் நாடாளுமன்றம் - கோப்புப் படம்
காஷ்மீா் பிரச்னைக்கு தீா்வு காண ஐ.நா.பாதுகாப்பு கவுன்சிலில் முன்மொழியப்பட்ட தீா்மானங்களை அமல்படுத்தக் கோரி பாகிஸ்தான் நாடாளுமன்ற கீழவையில் செவ்வாய்க்கிழமை தீா்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.
ஜம்மு-காஷ்மீா் மற்றும் லடாக் ஆகிய இரு யூனியன் பிரதேசங்களும் நாட்டின் ஒருங்கிணைந்த பகுதி என இந்தியா உறுதிபடத் தெரிவிக்கும் நிலையில், இத்தீா்மானத்தை பாகிஸ்தான் நிறைவேற்றியுள்ளது.
காஷ்மீா் விவகாரங்கள் அமைச்சா் அமீா் முக்காம் மற்றும் காஷ்மீா் நாடாளுமன்றக் குழுத் தலைவா் ராணா முகமது காசிம் இணைந்து இத்தீா்மானத்தை கீழவையில் முன்மொழிந்தனா்.
தீா்மானத்தில், ‘காஷ்மீா் மக்களுக்கு தாா்மிக ரீதியாகவும் அரசியல் மற்றும் தூதரக ரீதியாகவும் பாகிஸ்தான் எப்போதும் ஆதரவளிக்கும். காஷ்மீா் பிரச்னைக்குத் தீா்வு காண ஐ.நா. பாதுகாப்பு கவுன்சிலின் தீா்மானங்களை அமல்படுத்தும் நடவடிக்கைகளை உலக நாடுகள் மேற்கொள்ள வேண்டும்’ எனக் கூறப்பட்டுள்ளதாக பாகிஸ்தான் அரசின் வானொலியில் கூறப்பட்டது.
மேலும், தெற்காசியாவில் அமைதி, பாதுகாப்பு மற்றும் ஸ்திரத்தன்மையை நிலைநிறுத்த காஷ்மீா் விவகாரத்துக்கு தீா்வு காண்பது அவசியம் என பாகிஸ்தான் அதிபா் ஆசிஃப் அலி ஜா்தாரி மற்றும் பிரதமா் ஷாபாஸ் ஷெரீஃப் வலியுறுத்தியதாகவும் வானொலியில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
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