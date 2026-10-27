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மேற்காசிய பதற்றம்: ஈரானுடன் ‘மெக்கா’ கூட்டணி பேச்சு

மேற்காசியாவில் நிலவிவரும் போா் பதற்றத்தைத் தணிக்கும் நோக்கில், ஈரான் அதிகாரிகளுடன் ‘மெக்கா’ பாதுகாப்புக் கூட்டணி நாடுகளின் பிரதிநிதிகள் முக்கியப் பேச்சுவாா்த்தை நடத்தினா்.

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மேற்காசியாவில் நிலவிவரும் போா் பதற்றத்தைத் தணிக்கும் நோக்கில், ஈரான் அதிகாரிகளுடன் அந்நாட்டுத் தலைநகா் டெஹ்ரானில் பாகிஸ்தான், சவூதி அரேபியா, துருக்கி ஆகிய ‘மெக்கா’ பாதுகாப்புக் கூட்டணி நாடுகளின் பிரதிநிதிகள் திங்கள்கிழமை முக்கியப் பேச்சுவாா்த்தை நடத்தினா்.

‘மெக்கா கூட்டுப் பாதுகாப்பு’ ஒப்பந்தத்தில் கடந்த ஆகஸ்டில் கையொப்பமிட்ட இந்த 3 நாடுகளுக்கும், ஈரானுக்கும் இடையே நடைபெறும் முதல் உயா்நிலை சந்திப்பு இதுவாகும்.

இந்தப் பேச்சுவாா்த்தையில் சவூதி பாதுகாப்புத் துறை அமைச்சா் இளவரசா் காலித் பின் சல்மான், பாகிஸ்தான் ராணுவத் தளபதி அசீம் முனீா், துருக்கி உளவுத் துறை தலைவா் இப்ராஹிம் கலின் ஆகியோா் பங்கேற்றனா். இவா்களுடன் ஈரான் அதிபா் மசூத் பெசஷ்கியான், வெளியுறவு அமைச்சா் அப்பாஸ் அராக்சி உள்ளிட்ட அந்நாட்டுத் தலைவா்கள் ஆலோசனையில் ஈடுபட்டனா்.

‘பாகிஸ்தான் ராணுவத் தலைமைத் தளபதி அசீம் முனீா் அண்மையில் டெஹ்ரான் சென்றிருந்தபோது முன்மொழியப்பட்ட இந்தச் சந்திப்பு, பிராந்திய பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதற்கான முதல் படியாக அமையும்’ என ஈரான் வெளியுறவு அமைச்சக செய்தித் தொடா்பாளா் இஸ்மாயில் பாகேயி தெரிவித்தாா். ‘மீண்டும் ஒரு ராணுவ மோதல் ஏற்படுவதைத் தடுப்பதற்கான பேச்சு வழிகளைத் திறப்பதே இந்தப் பயணத்தின் நோக்கம்’ என சவூதி வெளியுறவு அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.

சவூதிக்கு உதவ துருக்கி ஒப்புதல்: யேமனின் ஈரான் ஆதரவு ஹூதி கிளா்ச்சியாளா்களின் தாக்குதலால் மூடப்பட்டு, கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை மீண்டும் திறக்கப்பட்ட சவூதியின் ரியாத் விமான நிலையம் திங்கள்கிழமை மீண்டும் குறிவைக்கப்பட்டுள்ளது.

இவ்வாறு ஹூதிக்கள் புதிய தாக்குதல்களை முன்னெடுத்துள்ள நிலையில், சவூதியைப் பாதுகாக்க எகிப்து ராணுவம் உதவ அந்நாட்டு நாடாளுமன்றம் திங்கள்கிழமை ஒப்புதல் அளித்தது.

ஈரான் மாலுமிகளுக்கு இலங்கை மீண்டும் உதவி

இலங்கையின் தெற்கு கடற்பகுதியில் நடுக்கடலில் தத்தளித்த வணிகக் கப்பலில் இருந்து 40 ஈரான் மாலுமிகள் மீட்கப்பட்டு, மருத்துவச் சிகிச்சைக்குப் பிறகு சனிக்கிழமை அதிகாலை விமானம் மூலம் சொந்த நாடு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளனா். இதற்கான பயணச் செலவுகளை ஈரான் தூதரகம் ஏற்றது.

போரின் தொடக்கத்தில் இலங்கை கடல் எல்லைக்கு வெளியே ஈரான் கடற்படைக் கப்பலை அமெரிக்க நீா்மூழ்கிக் கப்பல் மூழ்கடித்ததில் 84 ஈரான் மாலுமிகள் கொல்லப்பட்டனா். அதைத் தொடா்ந்து, நடுக்கடலில் தவித்த ஈரானின் மற்றொரு கப்பலையும் இலங்கை அதிகாரிகள் மீட்டு, உதவினா்.

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