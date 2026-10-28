ஸ்பெயின்: 2 அதிவேக ரயில்கள் மோதிய விபத்தில் 64 போ் உயிரிழப்பு

ஸ்பெயின்: 2 அதிவேக ரயில்கள் மோதிய விபத்தில் 64 போ் உயிரிழப்பு
ஸ்பெயின் நாட்டின் டொலெடோ மாகாணத்தில் இரு அதிவேக ரயில்கள் புதன்கிழமை மோதிக்கொண்ட விபத்தில் 64 போ் உயிரிழந்தனா். 80 பயணிகள் பலத்த காயமடைந்தனா்.
ஸ்பெயினின் உா்டா நகரில் இரு ரயில்கள் ஒன்றோடொன்று மோதியதில் தூக்கி வீசப்பட்ட பெட்டிகளிலிருந்த பயணிகளை மீட்கும் பணியில் புதன்கிழமை ஈடுபட்ட மீட்புப் படையினா்.
ஸ்பெயின் நாட்டின் டொலெடோ மாகாணத்தில் இரு அதிவேக ரயில்கள் புதன்கிழமை மோதிக்கொண்ட விபத்தில் 64 போ் உயிரிழந்தனா். 80 பயணிகள் பலத்த காயமடைந்தனா்.
காயமடைந்தவா்களில் சிலரின் நிலைமை கவலைக்கிடமாக இருப்பதால், உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை மேலும் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளதாக அந் நாட்டு அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.
ஸ்பெயினில் நிகழாண்டு நடைபெற்ற இரண்டாவது மிகப்பெரிய ரயில் விபத்து இதுவாகும்.
விபத்து குறித்து ஸ்பெயினின் காஸ்டில்லா லா மஞ்சா பிராந்திய அரசு செய்தித் தொடா்பாளா் எஸ்தா் படில்லா கூறியதாவது: டொலெடோ மாகாணத்துக்கு உட்பட்ட உா்டா மற்றும் லாஸ் யெபெனெஸ் நகரங்களுக்கு இடைப்பட்ட தண்டவாளத்தில் அதிவேக ரயில் ஒன்று நின்றுகொண்டிருந்தது. அப்போது, அதே தண்டவாளத்தில் தலைநகா் மாட்ரிட்டிலிருந்து தென்மேற்கு நகரமான செவில்லி நோக்கிச் சென்ற மற்றொரு அதிவேக ரயில் வந்தது. அந்த ரயில் நின்றுகொண்டிருந்த ரயில் மீது வேகமாக மோதியது. இதில் அந்த ரயில்கள் தடம்புரண்டதோடு, இரு பெட்டிகள் தண்டவாளத்தில் தூக்கிவீசப்பட்டன. இந்த விபத்து காரணமாக மாட்ரிட், கியூடட் மற்றும் அண்டலூசியா நகரங்களுக்கு இடையே ரயில்சேவை நிறுத்தப்பட்டுள்ளது என்றாா்.
விபத்தில் உயிரிழந்தவா்களுக்கு ஸ்பெயின் அரசா் நான்காம் ஃபெலிப், அரசி லெடிஸியா, பிரதமா் பெட்ரோ சாஞ்செஸ் ஆகியோா் இரங்கல் தெரிவித்தனா்.
இந்த விபத்தில், அரசுக்குச் சொந்தமான ‘ஆா்இஎன்எஃப்இ’ நிறுவனம் சாா்பில் இயக்கப்படும் ரயிலும், தனியாா் ரயில் நிறுவனமான ‘ஐஆா்ஒய்ஓ’ சாா்பில் இயக்கப்படும் ரயிலும் மோதிக்கொண்டது அந்த நாட்டு ஊடக செய்திகள் மூலம் தெரியவந்தது. தண்டவாளத்தில் நின்றுகொண்டிருந்த தனியாா் ரயில் மீது அரசு ரயில் மோதி விபத்துக்குள்ளானது. விபத்தில் உயிரிழந்தவா்களில் இரு ரயில்களைச் சோ்ந்த பயணிகளும் அடங்குவா். அரசு ரயிலில் 397 பயணிகளும், தனியாா் ரயிலில் 147 பயணிகளும் இருந்தனா்.
இந்த இரு நிறுவனங்களின் ரயில்களும் கடந்த ஜனவரியில் இதேபோன்ற கோர விபத்தில் சிக்கின. தற்போது, மீண்டும் விபத்துக்குள்ளாகியுள்ளன என்று அந்த ஊடகச் செய்தியில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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