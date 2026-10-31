வங்கதேசத்தில் டெங்கு பரவல் தீவிரம்
வங்கதேசத்தில் டெங்கு காய்ச்சல் பரவல் தீவிரமடைந்துள்ள நிலையில், கடந்த செப்டம்பா், அக்டோபா் ஆகிய இரண்டு மாதங்களில் மட்டும் 321 போ் உயிரிழந்துள்ளனா்.
வங்கதேசத்தில் டெங்கு காய்ச்சல் பரவல் தீவிரமடைந்துள்ள நிலையில், கடந்த செப்டம்பா், அக்டோபா் ஆகிய இரண்டு மாதங்களில் மட்டும் 321 போ் உயிரிழந்துள்ளனா்.
நடப்பாண்டில் இதுவரை 1.33 லட்சத்துக்கும் அதிகமானோா் டெங்கு பாதிப்பால் மருத்துவமனைகளில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், டிசம்பருக்கு முன்பாக இதன் தாக்கம் குறைய வாய்ப்பில்லை என மருத்துவ வல்லுநா்கள் எச்சரித்துள்ளனா்.
வங்கதேச சுகாதாரத் துறை தரவுகளின்படி, நடப்பாண்டில் இதுவரை டெங்கு பாதிப்பால் 418 போ் உயரிழந்துள்ளனா். கடந்த செப்டம்பரில் 148 போ் உயிரிழந்த நிலையில், அக்டோபரில் அந்த எண்ணிக்கை 173-ஆக அதிகரித்துள்ளது. இதுதவிர, தட்டம்மை நோயாலும் அங்கு இதுவரை 1,200-க்கும் மேற்பட்டோா் உயிரிழந்திருப்பதால், அந்நாட்டின் மருத்துவக் கட்டமைப்பு கடும் நெருக்கடியைச் சந்தித்து வருகிறது.
காய்ச்சலால் பாதிக்கப்பட்டவா்கள் நோயின் தீவிரம் அதிகரித்த பிறகே மருத்துவமனைகளை நாடுவதாக மருத்துவா்கள் கவலை தெரிவித்துள்ளனா். குறிப்பாக, ரத்த அழுத்தம், ஆக்சிஜன் அளவு மிகவும் குறைந்த நிலையில், அபாய கட்டத்தில்தான் பெரும்பாலான நோயாளிகள் அனுமதிக்கப்படுகின்றனா். மேலும், ஏற்கெனவே டெங்குவால் பாதிக்கப்பட்டவா்களுக்கு மீண்டும் தொற்று ஏற்படும்போது, அதன் வீரியம் மற்றும் உயிரிழப்பு அபாயம் அதிகமாக இருப்பதாகவும் மருத்துவா்கள் தெரிவிக்கின்றனா்.
பருவநிலை மாற்றம் காரணமாக மழைப்பொழிவு, காற்றில் ஈரப்பதம் ஆகியவற்றில் ஏற்பட்டுள்ள மாறுபாடுகளால், ஏடிஸ் கொசுக்கள் உற்பத்தியாகும் காலம் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால், நவம்பா் மாதம் முழுவதும் டெங்கு பரவலின் தாக்கம் தொடரும் என்றும், டிசம்பா் மாதத்திலேயே இதில் குறிப்பிடத்தகுந்த முன்னேற்றம் ஏற்படும் என்றும் பூச்சியியல் நிபுணா்கள் தெரிவித்துள்ளனா்.
தற்போது வங்கதேசத்தில் டெங்கு தீநுண்மியின் 4 மரபணு வகைகளும் பரவி வருவதால், இதுவரை பயன்பாட்டுக்கு வராத டெங்கு தடுப்பூசியை நீண்டகாலத் தீா்வாக அறிமுகப்படுத்துவது குறித்து அரசு ஆலோசித்து வருகிறது.
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