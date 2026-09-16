சுடானில் தங்கச் சுரங்கம் சரிந்து விபத்து: 60 பேர் பலி!
ஆப்பிரிக்க நாடான சூடானில் தங்கச் சுரங்கம் சரிந்தது பற்றி..
தங்க சுரங்க விபத்து - X
ஆப்பிரிக்க நாடான சூடானில் தங்கச் சுரங்கம் சரிந்து 60 பேர் உயிரிழந்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
மேற்கு கோர்டோபனில் உள்ள எல்-நஹொட் நகருக்கு அருகில் அமைந்துள்ள அல்-சாரா என்ற தங்கச் சுரங்கம் செயல்பட்டு வருகிறது. இந்த தங்கச் சுரங்கத்தில் 62 பேர் தங்கத்தை வெட்டி எடுக்கும் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனர்.
அப்போது தங்கச் சுரங்கத்தின் மேற்கூரை திடீரென சரிந்து விழுந்துள்ளது. இந்த விபத்தில் 60 சுரங்கத் தொழிலாளர்கள் உயிரிழந்தனர். 2 பேர் படுகாயத்துடன் உயிரி பிழைத்தனர்.
கடந்த 2023-ஆம் ஆண்டு முதல் சூடானில் நடைபெற்று வரும் உள்நாட்டுப் போர் மற்றும் பொருளாதார நெருக்கடி காரணமாக பலரும், சுரங்கத் தொழிலில் ஈடுபடும் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளனர்.
சுரங்க விபத்து குறித்து அறிந்த மீட்புக்குழுவினர் விரைந்து சென்று காயமடைந்தவர்களை மீட்கும் பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
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