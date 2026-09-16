The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
ஜனநாயகன் படம் எடுத்தால் மட்டும் போதாது... விஜய் சேதுபதிக்கு ஆதரவாக சீமான் பேச்சுஆந்திர முன்னாள் துணை முதல்வர் மாரடைப்பால் காலமானார்மீனாட்சியம்மன் குடமுழுக்கு: தாம்பரம் - மதுரை இடையே 2 முன்பதிவில்லா சிறப்பு ரயில்!விருதுநகரில் செப். 17-ல் முதல்வர் பங்கேற்கவிருந்த நிகழ்ச்சி செப். 25க்கு மாற்றம்!எல் நினோ பாதிப்பு: பனாமா கால்வாயில் கப்பல் போக்குவரத்தைக் குறைக்க முடிவு!பிகார்: அரசுப் பணியாளர் தேர்வுகளை ரத்து செய்யக்கோரி பேரணி!நேபாள பெருவெள்ளம்: மீட்புப்பணிகளில் முதன்மையாக உதவிவரும் இந்திய ராணுவம்!ரூ.15,300 கோடி முதலீடு! 10,000 பேருக்கு வேலை! லண்டனில் முதல்வர் விஜய் ஒப்பந்தம்!டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு 38 காசுகள் சரிந்து ரூ. 95.92 ஆக நிறைவு!சென்செக்ஸ் 778 புள்ளிகள் சரிவு, நிஃப்டி 5 மாத வரலாறு காணாத அளவு சரிவு!!

வங்கதேசம்: 7 அவாமி லீக் மூத்த தலைவா்களுக்கு மரண தண்டனை

வங்கதேசத்தில் 2024 மாணவா் போராட்டத்தின்போது நடந்த குற்றங்களுக்காக, தடை செய்யப்பட்ட அவாமி லீக் கட்சியின் மூத்த தலைவா்கள் 7 பேருக்கு அந்நாட்டின் சா்வதேச குற்றவியல் தீா்ப்பாயம் செவ்வாய்க்கிழமை மரண தண்டனை விதித்து தீா்ப்பளித்தது.

~

Published On :

வங்கதேசத்தில் 2024 மாணவா் போராட்டத்தின்போது நடந்த குற்றங்களுக்காக, தடை செய்யப்பட்ட அவாமி லீக் கட்சியின் மூத்த தலைவா்கள் 7 பேருக்கு அந்நாட்டின் சா்வதேச குற்றவியல் தீா்ப்பாயம் செவ்வாய்க்கிழமை மரண தண்டனை விதித்து தீா்ப்பளித்தது.

தண்டனை விதிக்கப்பட்டவா்களில் அவாமி லீக் பொதுச் செயலா் ஒபைதுல் காதா், கட்சியின் இணைப் பொதுச் செயலா் ஏ.எஃப்.எம். பஹாவுதீன் நசீம், முன்னாள் செய்தி, ஒலிபரப்புத் துறை இணையமைச்சா் முகமது அலி அராஃபத் ஆகியோா் அடங்குவா்.

இவா்களுடன் கட்சியின் இளைஞா் அமைப்பான ஜுபோ லீக்கின் தலைவா் ஷேக் ஃபஸ்லே ஷம்ஸ் பராஷ், பொதுச் செயலா் மைனுல் ஹொசைன் கான் நிகில் மற்றும் மாணவா் அமைப்பான சத்ர லீக்கின் தலைவா் சதாம் ஹுசைன், பொதுச் செயலா் ஷேக் வாலி ஆசிஃப் இனான் ஆகியோருக்கும் மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

வங்கதேச முன்னாள் பிரதமா் ஷேக் ஹசீனா ஆட்சியை வீழ்த்திய மாணவா் போராட்டத்தை ஒடுக்க உத்தரவிட்டது, வன்முறையைத் தூண்டும் வகையில் ஆத்திரமூட்டும் அறிக்கைகளை வெளியிட்டது மற்றும் தாக்குதல்களுக்கான திட்டமிடல் கூட்டங்களை நடத்தியது போன்ற குற்றச்சாட்டுகள் இவா்கள் மீது சுமத்தப்பட்டன.

மேலும், ஆயுதத் தாக்குதல்கள், கடும் ஒடுக்குமுறைகள் மற்றும் ஊடகங்களைக் கட்டுப்படுத்த முயன்ன்மூலம் உயிரிழப்புகளுக்கும் வன்முறைகளுக்கும் இவா்கள் காரணமாக இருந்ததாகவும் அரசுத் தரப்பு வாதிட்டது.

Story image

தலைமறைவாகவுள்ள குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவா்கள் தரப்பில் யாரும் ஆஜராகாத நிலையில், சா்வதேச குற்றவியல் தீா்ப்பாய நீதிபதி முகமது நஸ்ருல் இஸ்லாம் சௌதரி தலைமையிலான 3 நீதிபதிகள் அடங்கிய அமா்வு இத்தீா்ப்பை வழங்கியுள்ளது.

சுமாா் 1,400 போ் உயிரிழந்த இந்த மாணவா் போராட்டங்களை ஒடுக்க வன்முறையை அனுமதித்ததாக, ஷேக் ஹசீனா, முன்னாள் உள்துறை அமைச்சா் அசாதுஸ்ஸமான் கான் கமால் ஆகியோருக்கும் இதே தீா்ப்பாயம் கடந்த ஆண்டு ஆஜராகாத நிலையிலேயே மரண தண்டனை விதித்தது. ஆனால், இந்தியாவில் தஞ்சமடைந்துள்ள ஷேக் ஹசீனா, சிறை அல்லது மரண தண்டனை அச்சுறுத்தல்களுக்கு அஞ்சாமல், நாட்டை மீண்டும் நல்வழிப்படுத்த வரும் டிசம்பரில் வங்கதேசம் திரும்புவதில் உறுதியாக இருப்பதாகத் தெரிவித்து வருகிறாா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

உ.பி.: 4 மாதங்களில் 23 பேருக்கு மரண தண்டனை விதித்த நீதிபதி

உ.பி.: 4 மாதங்களில் 23 பேருக்கு மரண தண்டனை விதித்த நீதிபதி

போக்சோ வழக்கில் மரண தண்டனைக் கைதியை விடுதலை செய்ய உயா்நீதிமன்றம் உத்தரவு

போக்சோ வழக்கில் மரண தண்டனைக் கைதியை விடுதலை செய்ய உயா்நீதிமன்றம் உத்தரவு

நெல்லை மாணவி கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை: ஒருவருக்கு மரண தண்டனை; இருவருக்கு சிறை!

நெல்லை மாணவி கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை: ஒருவருக்கு மரண தண்டனை; இருவருக்கு சிறை!

ஈரானில் போராட்டக்காரர்களுக்கு மரண தண்டனை விதிப்பதை நிறுத்த வேண்டும்: டிரம்ப்

ஈரானில் போராட்டக்காரர்களுக்கு மரண தண்டனை விதிப்பதை நிறுத்த வேண்டும்: டிரம்ப்

விடியோக்கள்

அமைச்சர் நிர்மல் குமார் மீது உரிமை மீறல் நடவடிக்கை! கடிதம் அளித்த திமுக!

அமைச்சர் நிர்மல் குமார் மீது உரிமை மீறல் நடவடிக்கை! கடிதம் அளித்த திமுக!

Crime Thriller-ஓட ஆச்சர்யமே இதுதான்! | Dark Heaven படக்குழுவுடன் Interview | Dinamani Talkies

Crime Thriller-ஓட ஆச்சர்யமே இதுதான்! | Dark Heaven படக்குழுவுடன் Interview | Dinamani Talkies