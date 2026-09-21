The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
காலை உணவு திட்ட விரிவாக்கம்! திருவான்மியூரில் நாளை முதல்வர் விஜய் தொடக்கிவைக்கிறார்!பொது வாழ்வில் வந்துவிட்டால் சுய மரியாதையை இழக்க வேண்டுமா? ஸ்மிருதி இராணி கேள்விமகள் புத்தாக்க நிறுவனத்துக்கு நிதி கொடுக்காதது ஏன்? மெலின்டா கேட்ஸ் விளக்கம்தமிழ்நாட்டில் நேற்று ஒரேநாளில் 228 பேருக்கு டெங்கு ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் 10 மீ. ஏர் ரைபிள் பிரிவில் இந்திய வீரர் ஹிமான்சு தில்லான் வெள்ளி வென்றார்ஆசிய விளையாட்டு: 10 மீ. ஏர் ரைபிள் பிரிவில் வெள்ளி வென்ற ஆடவர் அணி!கனடாவில் விமானப் பயிற்சியின்போது 2 இந்திய மாணவர்கள் பலி! முதலீடுகளை ஈர்ப்பதற்காக முதல்வர் விஜய் லண்டன் சென்றதை கிண்டல் செய்வது ஏற்கத்தக்கதல்ல: மரிய வில்சன்குற்றால அருவிகளில் குளிக்க அனுமதிகேரளத்தில் கனமழை! - 6 பேர் பலி; இன்று மஞ்சள் எச்சரிக்கை!

ரஷிய நாடாளுமன்ற தேர்தல்! மீண்டும் வெற்றியை நோக்கி புதின் கட்சி!

ரஷிய நாடாளுமன்ற கீழவைத் தேர்தலில் புதின் கட்சி முன்னிலை வகிப்பது பற்றி...

Putin

ரஷ்ய அதிபர் விளாதிமீா் புதின். - x

Published On :

உக்ரைன் மீதான படையெடுப்புக்குப் பிறகு முதல்முறையாக நடைபெறும் ரஷிய நாடாளுமன்ற தேர்தலில் அதிபர் விளாதிமீர் புதின் தலைமையிலான ஐக்கிய ரஷிய கட்சி முன்னிலை வகித்து வருகின்றது.

நேட்டோ அமைப்பில் உக்ரைன் சேர முயன்றதால் தனது பாதுகாப்புக்கு அச்சுறுத்தல் ஏற்பட்டு இருப்பதாகத் தெரிவித்து, அந்த நாட்டின் மீது ரஷியா 2022-ஆம் ஆண்டில் போா் தொடுத்தது. 

அதன்பிறகு முதல்முறையாக ரஷிய நாடாளுமன்றத்தின் கீழவையில் உள்ள 450 இடங்களுக்கு நடைபெற்ற தேர்தலின் வாக்குப்பதிவு செப். 18 முதல் 20 வரை நடைபெற்றது.

உக்ரைனின் கடும் தாக்குதலுக்கு மத்தியில் நடைபெற்ற இந்த தேர்தலில் 56.66 சதவிகிதம் மக்கள் வாக்களித்ததாக ரஷிய தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது.

தொடர்ந்து, ஞாயிற்றுக்கிழமை முதல் வாக்கெண்ணிக்கை நடைபெற்று வரும் நிலையில், இதுவரை 58 சதவிகித வாக்குகளை புதினின் ஐக்கிய ரஷிய கட்சி பெற்றிருப்பதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதன்மூலம் ரஷிய நாடாளுமன்றத்தின் கீழவையில் தனது கட்சியின் பெரும்பான்மையை புதின் மீண்டும் உறுதி செய்துள்ளார்.

இந்த தேர்தலின்போது, உக்ரைனிடம் இருந்து கைப்பற்றப்பட்ட டொனெட்ஸ்க், லுகான்ஸ்க், கொ்சன், ஸபோரிஷியா பிராந்தியங்களிலும் ரஷியா தேர்தல் நடத்தியதற்கு உக்ரைனும், ஐரோப்பிய யூனியனும் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

Russian Parliamentary Elections! Putin's Party Heading Towards Victory Again!

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

பிரதமர் மோடிக்கு ரஷிய அதிபர் புதின் பிறந்தநாள் வாழ்த்து!

பிரதமர் மோடிக்கு ரஷிய அதிபர் புதின் பிறந்தநாள் வாழ்த்து!

ரஷிய அதிபர் புதினுக்கு திருக்குறளைப் பரிசளித்த பிரதமர் மோடி!

ரஷிய அதிபர் புதினுக்கு திருக்குறளைப் பரிசளித்த பிரதமர் மோடி!

ரஷிய அதிபருடன் பிரதமர் மோடி பேச்சுவார்த்தை!

ரஷிய அதிபருடன் பிரதமர் மோடி பேச்சுவார்த்தை!

முதல்முறை குரில் தீவுகளுக்குச் சென்ற புதின்! ஜப்பான் அரசு கண்டனம்!

முதல்முறை குரில் தீவுகளுக்குச் சென்ற புதின்! ஜப்பான் அரசு கண்டனம்!

விடியோக்கள்

சென்னையில் பரவும் டெங்கு? அமைச்சர் அருண்ராஜ் விளக்கம்! | TVK

சென்னையில் பரவும் டெங்கு? அமைச்சர் அருண்ராஜ் விளக்கம்! | TVK

இரண்டே இரண்டு பேருக்கு நடுவுலதான் போட்டியே! - முப்பெரும் விழாவில் ஸ்டாலின் பேச்சு

இரண்டே இரண்டு பேருக்கு நடுவுலதான் போட்டியே! - முப்பெரும் விழாவில் ஸ்டாலின் பேச்சு